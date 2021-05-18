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São Paulo recebe o Racing em duelo que vale a classificação para a próxima fase da Libertadores

O time que vencer o confronto estará classificado com uma rodada de antecedência para a próxima fase da competição. O empate deixa a situação em aberto para a última rodada...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 08:00
Crédito: Marcelo Endelli / POOL / AFP
Nesta terça-feira (18), o São Paulo recebe o Racing, da Argentina, no Morumbi, às 21h30 da noite, em confronto válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Com os dois times empatados no topo da tabela do Grupo E, a partida vale a classificação antecipada para o mata-mata da competição para a equipe vencedora.VAGA EM JOGO! VEJA COMO ESTÁ O GRUPO DO TRICOLOR NA LIBERTADORES!
Líder do Grupo E do torneio, o São Paulo tem oito pontos conquistados em quatro partidas, o mesmo número do Racing, mas ganha no saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate.
O terceiro colocado da chave é o Rentistas, do Uruguai. Com apenas três pontos conquistados e com seis pontos em disputa nas duas últimas rodadas da fase de grupos, o time uruguaio só pode chegar a nove pontos no grupo.
Assim, quem se sagrar vencedor do confronto entre São Paulo e Racing atingirá onze pontos e, portanto, já estará classificado para a próxima fase com uma rodada de antecedência.
Em caso de empate entre as equipes, a situação do grupo fica em aberto, dependendo do resultado do jogo entre Rentistas e Sporting Cristal, do Peru. Caso os uruguaios vençam, os classificados só serão definidos na última rodada da fase de grupos.
Porém, o São Paulo e o Racing podem se classificar juntos nesta rodada, independente do resulto do confronto direto entre as equipes, caso o Rentistas perca para o Sporting Cristal.
Com a classificação muito bem encaminhada, o Tricolor precisa vencer se não quiser correr riscos, nem que sejam improváveis.Apenas dois dias depois de enfrentar o Mirassol, pela semifinal do Campeonato Paulista e somente dois dias antes da primeira partida da final do estadual, o São Paulo deve entrar com o elenco reserva para enfrentar o Racing.
Do outro lado, os argentinos também devem jogar com equipe alternativa. O Racing venceu o Vélez Sarsfield, nos pênaltis, no último domingo se classificou para a semifinal da Copa da Argentina, onde enfrenta o Boca Juniors, no próximo domingo (23), na La Bombonera.

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