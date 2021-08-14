São Paulo recebe o Grêmio em 'jogo de seis pontos' na luta contra o Z4

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Neste sábado (14), o São Paulo recebe o Grêmio, no Morumbi, pela 16ª rodada do Brasileirão. Atualmente na 16ª posição da tabela, uma vitória é crucial para o Tricolor Paulista se distanciar da zona de rebaixamento e acabar com a chance de ser ultrapassado pelo time gaúcho.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O Grêmio é o 18º colocado do Brasileirão, com 10 pontos conquistados, cinco atrás do São Paulo. Entretanto, o Imortal tem dois jogos a menos, nos quais pode somar seis pontos e, consequentemente, ultrapassar o time paulista.

Assim, caso vença o jogo deste sábado, o São Paulo acaba com a chances do Grêmio de ultrapassá-lo no mesmo número de partidas, pois ficaria oito pontos a frente da equipe gaúcha, ficando, pelo menos, dois pontos a frente de seu adversário direto contra o rebaixamento.

Caso perca, a situação fica bem delicada. Com a vitória, o Grêmio ficaria apenas dois pontos atrás do São Paulo, precisando ganhar apenas um dos jogos que ainda precisa disputar para passar o Tricolor Paulista.

Se vencer do São Paulo e vencer os outros dois jogos, o Grêmio ficaria quatro pontos a frente do adversário, diferença que não poderia ser tirada em apenas uma rodada.Há a possibilidade, ainda, do empate, que manteria a situação do jeito que ela está atualmente. É importante frisar que os cenários são totalmente hipotéticos, levando em consideração possíveis vitórias que o Grêmio precisa obter para tentar ultrapassar o São Paulo com o mesmo número de jogos.