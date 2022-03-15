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São Paulo recebe multa de R$ 20 mil por faca atirada em jogo da Copinha contra o Palmeiras

O objeto foi atirado no campo durante a semifinal da Copinha, na partida disputada entre São Paulo e Palmeiras...
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Publicado em 

15 mar 2022 às 18:09

Publicado em 15 de Março de 2022 às 18:09

O São Paulo foi multado em R$ 20 mil devido à episódio com faca atirada em campo durante a disputa da semifinal da Copinha, contra o Palmeiras.Na ocasião, o São Paulo perdia para o Palmeiras com um placar de 1 a 0, quando a partida foi interrompida por dois homens invadiram o gramado e tentaram atacar os jogadores. Logo após serem retirados do gramado, foi encontrado uma faca. De acordo com as investigações policiais, o objeto teria sido arremessado da arquibancada.TABELA> Confira a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogos
Em decorrência a esse episódio, cujo acusado de atirar a faca ainda não foi identificado, o Tricolor terá que pagar um valor de R$ 20 mil em multa. Sendo metade desse valor pela infração ao artigo 213, inciso I, que diz respeito a deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto e a outra metade pela infração do inciso III, sobre lançamentos de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo.
O jogo contou com torcida única são paulina. O clube se manifestou após o ocorrido e afirmou repudiar qualquer ato de violência.
Crédito: SãoPaulofoimultadoemR$20milporfacaatiradaemcampodurantejogodaCopinha(PauloPinto/saopaulofc.net

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