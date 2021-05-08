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futebol

São Paulo realiza seu último treino antes de enfrentar o Mirassol

Tricolor enfrenta o Mirassol neste domingo (9), às 16h, no Estádio Campos Maia, em partida válida pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 12:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2021 às 12:42
Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc
Na manhã deste sábado (8), o elenco do São Paulo realizou, no CT da Barra Funda, a última sessão de treinamentos antes da partida contra o Mirassol, no domingo (9). O treinador Hernán Crespo participou ativamente do treino que antecipa o jogo da última rodada do campeonato.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
O São Paulo viaja para a cidade Mirassol no domingo, onde enfrentará o time da casa no Estádio Campos Maia, Às 16h. O jogo marca o fim da primeira fase do estadual, com os dois times já classificados para o mata-mata.
O Tricolor já não luta por mais nada na primeira fase, garantido como líder geral da competição. Assim, é possível que o time poupe titulares contra o Mirassol.
Esse descanso é crucial para sequências tão intensas de jogo, evitando lesões e desgastes. Na última quarta-feira (5), Daniel Alves e Luciano saíram lesionados da partida contra o Racing, na Libertadores, ambos com estiramento na coxa diagnosticado, e devem desfalcar o time contra o Mirassol.
Assim, um possível time titular é: Lucas Perri; Diego Costa, Rodrigo Freitas e Léo; Igor Vinícius, Liziero, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Welington; Bruno Rodrigues e Galeano.VEJA AS MARCAS CONQUISTADAS POR CRESPO NO COMANDO DO SÃO PAULO
O jogo marca o ínicio de uma maratona de oito jogos em 17 dias, caso o Tricolor chegie na final do Campeonato Paulista. Nesta sequência, o time intercalará decisões do mata-mata do Paulistão com jogos da primeira fase da Libertadores.
A bola rola a partir das 16h do próximo domingo (9), no Estádio Campos Maia, em Mirassol. O jogo vale 12ª rodada da fase de grupos do Paulistão.

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