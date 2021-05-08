São Paulo realiza seu último treino antes de enfrentar o Mirassol

Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc

Na manhã deste sábado (8), o elenco do São Paulo realizou, no CT da Barra Funda, a última sessão de treinamentos antes da partida contra o Mirassol, no domingo (9). O treinador Hernán Crespo participou ativamente do treino que antecipa o jogo da última rodada do campeonato.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

O São Paulo viaja para a cidade Mirassol no domingo, onde enfrentará o time da casa no Estádio Campos Maia, Às 16h. O jogo marca o fim da primeira fase do estadual, com os dois times já classificados para o mata-mata.

O Tricolor já não luta por mais nada na primeira fase, garantido como líder geral da competição. Assim, é possível que o time poupe titulares contra o Mirassol.

Esse descanso é crucial para sequências tão intensas de jogo, evitando lesões e desgastes. Na última quarta-feira (5), Daniel Alves e Luciano saíram lesionados da partida contra o Racing, na Libertadores, ambos com estiramento na coxa diagnosticado, e devem desfalcar o time contra o Mirassol.

Assim, um possível time titular é: Lucas Perri; Diego Costa, Rodrigo Freitas e Léo; Igor Vinícius, Liziero, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Welington; Bruno Rodrigues e Galeano.VEJA AS MARCAS CONQUISTADAS POR CRESPO NO COMANDO DO SÃO PAULO

O jogo marca o ínicio de uma maratona de oito jogos em 17 dias, caso o Tricolor chegie na final do Campeonato Paulista. Nesta sequência, o time intercalará decisões do mata-mata do Paulistão com jogos da primeira fase da Libertadores.