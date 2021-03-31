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São Paulo realiza campanha de arrecadação de alimentos

Doação pode ser realizada pelo portão 17 do Estádio do Morumbi. Quem doar, concorrerá a uma camisa oficial autografada do São Paulo...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 09:06

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 09:06
Crédito: Divulgação/Twitter do São Paulo
O Estádio do Morumbi, além de ser ponto de vacinação contra a Covid-19, também receberá doações de alimentos a partir desta quarta-feira (31), por meio do sistema drive-thru. Serão aceitos alimentos não perecíveis, que depois serão usados para a confecção de marmitas.
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Das 9h às 17h, quem quiser ajudar pode se dirigir de carro ao Portão 17 do estádio (na Avenida Giovanni Gronchi). Lá, será recebido por voluntários e poderá entregar a doação sem precisar descer do veículo. A ação acontecerá até o dia 20 de abril.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Todo o alimento arrecadado será encaminhado para instituições e ONGs que atuam em diversos bairros da capital, entregando comida para quem precisa. O número de pessoas que dependem das refeições servidas pelas entidades de apoio tem aumentado, e o São Paulo tem ajudado a garantir o fornecimento de 600 marmitas por dia.Além de participar da boa ação, quem entregar algum alimento receberá um número para concorrer a uma camisa oficial, autografada pelos jogadores do São Paulo.
SERVIÇOCampanha de arrecadação de alimentos não perecíveisPortão 17 do Estádio do Morumbi (sistema drive-thru)Horário: das 9h às 17hDe 31/03 a 20/04

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