São Paulo realiza campanha de arrecadação de alimentos

Crédito: Divulgação/Twitter do São Paulo

O Estádio do Morumbi, além de ser ponto de vacinação contra a Covid-19, também receberá doações de alimentos a partir desta quarta-feira (31), por meio do sistema drive-thru. Serão aceitos alimentos não perecíveis, que depois serão usados para a confecção de marmitas.

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Das 9h às 17h, quem quiser ajudar pode se dirigir de carro ao Portão 17 do estádio (na Avenida Giovanni Gronchi). Lá, será recebido por voluntários e poderá entregar a doação sem precisar descer do veículo. A ação acontecerá até o dia 20 de abril.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Todo o alimento arrecadado será encaminhado para instituições e ONGs que atuam em diversos bairros da capital, entregando comida para quem precisa. O número de pessoas que dependem das refeições servidas pelas entidades de apoio tem aumentado, e o São Paulo tem ajudado a garantir o fornecimento de 600 marmitas por dia.Além de participar da boa ação, quem entregar algum alimento receberá um número para concorrer a uma camisa oficial, autografada pelos jogadores do São Paulo.