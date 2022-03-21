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São Paulo: Rafinha não vê favorito no mata-mata do Campeonato Paulista

Lateral-direito analisou a reta decisiva do estadual. Tricolor encara o São Bernardo, nesta terça-feira, às 20h30, no Morumbi, pelas quartas de final...
LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 13:34

Publicado em 21 de Março de 2022 às 13:34

O lateral-direito Rafinha, do São Paulo, analisou as quartas de final do Campeonato Paulista. O Tricolor encara o São Bernardo, nesta terça-feira (22), às 20h30, no Morumbi, em duelo decisivo do estadual. Para o camisa 13, a competição não tem favorito, com equipes muito qualificadas e de bom nível técnico. Além do mais, Rafinha 'deu a receita' para o Tricolor sair classificado diante da equipe do ABC Paulista.
- O coletivo deixa o nosso time forte. Todo mundo sabe o peso que tem a camisa do São Paulo, nas decisões o São Paulo cresce. É um ponto positivo quando outros treinadores elogiam a nossa equipe. Perdemos para o Palmeiras, mas fizemos um grande jogo. Estamos nessa crescente. É importante fazermos nosso trabalho. Temos que ficar com o pezinho no chão, trabalhar no coletivo, e tenho certeza de que vamos melhorar muito nessa reta final do campeonato - finalizou.

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