São Paulo quita dívida de R$ 6 milhões com o Orlando City por Kaká

Crédito: Foto: Rubens Chiri/São Paulo

O São Paulo já agendou o pagamento de R$ 4,5 milhões para quitar uma dívida com o Orlando City, dos Estados Unidos, de acordo com informações do Globo Esporte. O débito, que no total é de R$ 6 milhões de reais, é referente ao empréstimo de Kaká, em 2014.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

O Tricolor pagou 30% da dívida no começo de abril, manifestando o desejo de parcelar o montante que restava em seis meses. No dia 12 de abril, porém, a Justiça de São Paulo indeferiu o pedido, e na última segunda-feira (19) ordenou o bloqueio das contas do clube caso o débito não fosse quitado.

Para evitar este bloqueio, o São Paulo agendou a transferência na última terça-feira (20), mas o valor deve ser entregue ao Orlando somente na quinta-feira (22), devido ao feriado nacional na quarta (21).

Ainda segundo o Globo Esporte, a defesa do São Paulo afirma que foram os advogados do clube americano que pediram o parcelamento do montante, mas que estes pararam de responder aos contatos do Tricolor após o depósito de 30%, que era o momento em que o Orlando deveria sinalizar à Justiça se aceitava a proposta são-paulina.