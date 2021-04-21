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futebol

São Paulo quita dívida de R$ 6 milhões com o Orlando City por Kaká

O Tricolor já havia pagado parte do valor e pretendia parcelar o restante. A Justiça, porém, negou o pedido e ordenou bloqueio das contas caso o valor não fosse quitado...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 19:35

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 19:35
Crédito: Foto: Rubens Chiri/São Paulo
O São Paulo já agendou o pagamento de R$ 4,5 milhões para quitar uma dívida com o Orlando City, dos Estados Unidos, de acordo com informações do Globo Esporte. O débito, que no total é de R$ 6 milhões de reais, é referente ao empréstimo de Kaká, em 2014.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
O Tricolor pagou 30% da dívida no começo de abril, manifestando o desejo de parcelar o montante que restava em seis meses. No dia 12 de abril, porém, a Justiça de São Paulo indeferiu o pedido, e na última segunda-feira (19) ordenou o bloqueio das contas do clube caso o débito não fosse quitado.
Para evitar este bloqueio, o São Paulo agendou a transferência na última terça-feira (20), mas o valor deve ser entregue ao Orlando somente na quinta-feira (22), devido ao feriado nacional na quarta (21).
Ainda segundo o Globo Esporte, a defesa do São Paulo afirma que foram os advogados do clube americano que pediram o parcelamento do montante, mas que estes pararam de responder aos contatos do Tricolor após o depósito de 30%, que era o momento em que o Orlando deveria sinalizar à Justiça se aceitava a proposta são-paulina.
Posteriormente, o time americano se manifestou em petição ainda sigilosa e, depois, a Justiça ordenou a penhora ao São Paulo.A dívida vem de uma das condições acertadas entre os clubes no empréstimo de Kaká ao Tricolor. De acordo com o combinado, o time paulista deveria ceder ao Orlando parte dos lucros de bilheteria em jogos que Kaká entrasse em campo. Dúvidas na contabilidade desse valor geraram o débito.

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