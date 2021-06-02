São Paulo quita dívida com o Dínamo de Kiev pela compra de Tchê Tchê

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo quitou a última parcela e pagou uma dívida estimada em R$ 25 milhões com o Dínamo de Kiev-RUS pela compra do volante Tchê Tchê, ocorrida ainda em março de 2019, na gestão Leco. Na época, o jogador foi um dos pedidos do técnico Cuca. A questão era uma das prioridades da gestão de Julio Casares, já que havia o risco do Tricolor levar alguma punição da Fifa pelo não pagamento aos ucranianos. A ação começou em R$ 22 milhões, mas, por conta da variação cambial, subiu para R$ 25 milhões.

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- O São Paulo Futebol Clube e o FC Dinamo Kiev têm o prazer de esclarecer que as divergências financeiras geradas em 2019 foram sanadas. Com isso, os laços de amizade e intercâmbio profissional entre os clubes serão restabelecidos. Esperamos trabalhar juntos para um futuro de colaboração entre os nossos clubes para uma relação ética e profissional no futebol - escreveu o São Paulo. Vale destacar que Tchê Tchê foi emprestado ao Atlético-MG até maio de 2022, com direitos pré-fixados, caso o Galo opte pela compra ao fim do vínculo provisório.