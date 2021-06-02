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futebol

São Paulo quita dívida com o Dínamo de Kiev pela compra de Tchê Tchê

Tricolor embolsou cerca de R$ 25 milhões e saldou o débito com os ucranianos. Situação era uma das prioridades da gestão de Casares, visto risco de punição na Fifa...

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 14:21

LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 14:21
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo quitou a última parcela e pagou uma dívida estimada em R$ 25 milhões com o Dínamo de Kiev-RUS pela compra do volante Tchê Tchê, ocorrida ainda em março de 2019, na gestão Leco. Na época, o jogador foi um dos pedidos do técnico Cuca. A questão era uma das prioridades da gestão de Julio Casares, já que havia o risco do Tricolor levar alguma punição da Fifa pelo não pagamento aos ucranianos. A ação começou em R$ 22 milhões, mas, por conta da variação cambial, subiu para R$ 25 milhões.
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- O São Paulo Futebol Clube e o FC Dinamo Kiev têm o prazer de esclarecer que as divergências financeiras geradas em 2019 foram sanadas. Com isso, os laços de amizade e intercâmbio profissional entre os clubes serão restabelecidos. Esperamos trabalhar juntos para um futuro de colaboração entre os nossos clubes para uma relação ética e profissional no futebol - escreveu o São Paulo. Vale destacar que Tchê Tchê foi emprestado ao Atlético-MG até maio de 2022, com direitos pré-fixados, caso o Galo opte pela compra ao fim do vínculo provisório.
Essa não foi a primeira dívida saldada por Julio Casares em sua gestão no São Paulo. Imbróglios com o Querétaro-MEX por Tiago Volpi e Krasnodar-RUS, por Cueva, também foram negociados, além de uma dívida com o Orlando City-EUA pela contratação do ídolo Kaká.

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