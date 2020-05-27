São Paulo quer ficar com Rojas até dezembro com opção de renovação

- A gente deve conversar com o empresário dele no fim desse mês ou começo do próximo. A ideia é renovar até dezembro e, considerando que a gente está sempre tentando pensar no futuro, já deixar uma cláusula, alguma coisa amarrada, para depois poder esticar o contrato dele sob algumas condições - disse o gerente de futebol do São Paulo, Alexandre Pássaro.E MAIS:São Paulo dá crédito a quem comprou ingressos para jogos suspensosSão Paulo dá saída de Fabinho como certa, mas se protege; entendaRojas chegou ao São Paulo na metade de 2018, após um período emprestado pelo Cruz Azul (MEX) ao Talleres (ARG). Ele logo virou titular da equipe de Diego Aguirre e acumulou 20 partidas e um gol até romper o tendão patelar do joelho direito durante partida contra o Vitória, em Salvador, em 26 de outubro daquele ano. Em agosto de 2019, quando estava treinando para retornar, rompeu o tendão quadricipital do mesmo joelho e foi operado novamente.