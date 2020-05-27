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futebol

São Paulo quer ficar com Rojas até dezembro com opção de renovação

Atacante equatoriano, que não joga desde outubro de 2018 e se recupera da segunda cirurgia no joelho direito, tem contrato somente até julho e está com o futuro incerto...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 11:00

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 11:00

Crédito: Renato Gizzi/Photo Premium
O São Paulo oferecerá ao atacante equatoriano Joao Rojas a renovação de seu contrato até o fim de 2020. O vínculo atual vence no fim de julho.
A ideia do clube é dar ao jogador de 30 anos a chance de mostrar serviço após se recuperar de duas cirurgias delicadas no joelho direito. A princípio, os moldes do contrato atual seriam preservados.
- A gente deve conversar com o empresário dele no fim desse mês ou começo do próximo. A ideia é renovar até dezembro e, considerando que a gente está sempre tentando pensar no futuro, já deixar uma cláusula, alguma coisa amarrada, para depois poder esticar o contrato dele sob algumas condições - disse o gerente de futebol do São Paulo, Alexandre Pássaro.E MAIS:São Paulo dá crédito a quem comprou ingressos para jogos suspensosSão Paulo dá saída de Fabinho como certa, mas se protege; entendaRojas chegou ao São Paulo na metade de 2018, após um período emprestado pelo Cruz Azul (MEX) ao Talleres (ARG). Ele logo virou titular da equipe de Diego Aguirre e acumulou 20 partidas e um gol até romper o tendão patelar do joelho direito durante partida contra o Vitória, em Salvador, em 26 de outubro daquele ano. Em agosto de 2019, quando estava treinando para retornar, rompeu o tendão quadricipital do mesmo joelho e foi operado novamente.
Por características, ele seria um substituto natural para Antony, que passará a ser atleta do Ajax (HOL) no meio do ano. O São Paulo, no entanto, sabe que precisará tratá-lo com cautela durante o processo de readaptação aos gramados. E MAIS:

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