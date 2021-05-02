Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo quer fechar primeira fase do estadual invicto em clássicos

Tricolor goleou o Santos por 4 a 0 no Morumbi e quebrou um tabu de 12 anos sem vencer o Palmeiras no Allianz Parque, pelo Paulistão. Time quer manter embalo na temporada...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2021 às 08:00
Crédito: Divulgação Twitter São Paulo
O São Paulo joga o clássico contra o Corinthians, às 22h15 deste domingo (2), na Neo Química Arena, buscando terminar a primeira fase do Campeonato Paulista invicto contra os rivais.
Cotia em alta: veja até quando vão os contratos dos jovens revelados no São Paulo
Até o momento, a equipe comandada por Hernán Crespo tem duas vitórias em dois dérbis nesse estadual. Logo na terceira rodada, o Tricolor recebeu o Santos no Morumbi e goleou o rival por 4 a 0, com gols de Gabriel Sara, Luan Peres (contra), Pablo e Tchê Tchê, que já deixou o clube.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Oito jogos depois, foi a vez do Palmeiras, em Choque-Rei disputado no Allianz Parque. O Tricolor não vencia o rival pelo estadual há 12 anos, mas o tabu não pesou. Vitória por 1 a 0, com gol de Pablo e moral cada vez mais elevada para a sequência da temporada. Portanto, se pegarmos os dois clássicos, o clube do Morumbi fez cinco gols e não sofreu nenhum, conseguindo se impor em duelos contra os rivais, situação que não acontecia nos últimos anos. O time também se impõe no estadual, sendo a melhor campanha geral do estadual, com 25 pontos conquistados.
Veja os clássicos do São Paulo neste estadualSão Paulo 4 x 0 Santos - gols de Gabriel Sara, Luan Peres (contra), Pablo e Tchê Tchê - MorumbiPalmeiras 0 x 1 São Paulo - gol de Pablo - Allianz Parque

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados