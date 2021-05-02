São Paulo quer fechar primeira fase do estadual invicto em clássicos

Crédito: Divulgação Twitter São Paulo

O São Paulo joga o clássico contra o Corinthians, às 22h15 deste domingo (2), na Neo Química Arena, buscando terminar a primeira fase do Campeonato Paulista invicto contra os rivais.

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Até o momento, a equipe comandada por Hernán Crespo tem duas vitórias em dois dérbis nesse estadual. Logo na terceira rodada, o Tricolor recebeu o Santos no Morumbi e goleou o rival por 4 a 0, com gols de Gabriel Sara, Luan Peres (contra), Pablo e Tchê Tchê, que já deixou o clube.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Oito jogos depois, foi a vez do Palmeiras, em Choque-Rei disputado no Allianz Parque. O Tricolor não vencia o rival pelo estadual há 12 anos, mas o tabu não pesou. Vitória por 1 a 0, com gol de Pablo e moral cada vez mais elevada para a sequência da temporada. Portanto, se pegarmos os dois clássicos, o clube do Morumbi fez cinco gols e não sofreu nenhum, conseguindo se impor em duelos contra os rivais, situação que não acontecia nos últimos anos. O time também se impõe no estadual, sendo a melhor campanha geral do estadual, com 25 pontos conquistados.