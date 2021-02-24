Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo quer assegurar vaga no G4 para evitar 'fantasma' de 2018

Tricolor precisa da vitória para não depender de nenhum resultado em busca da classificação direta à fase de grupos da Libertadores. Roteiro já aconteceu com o clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2021 às 12:00

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 12:00

Crédito: Maurício Rummens/Lancepress!
O São Paulo vai para o jogo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (25), às 21h30, no Morumbi, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca da vitória para assegurar sua vaga no G4 e consequentemente, a classificação à fase de grupos da Copa Libertadores.Com 63 pontos e na quarta colocação do Brasileirão, o Tricolor está com dois pontos a mais que o Fluminense, quinto colocado. Se empatar com o Flamengo, e os cariocas vencerem o Fortaleza, no Maracanã, os comandados de Vizolli cairiam para o quinto lugar, por conta do número de vitórias.
Vale ressaltar que o São Paulo chegou a liderar o Brasileirão com sete pontos de vantagem para o segundo colocado. O Tricolor ficou da 19ª até a 30ª rodada como líder da competição. O problema é que esse roteiro já aconteceu nos arredores do Morumbi. Em 2018, Diego Aguirre era o técnico do clube, e conquistou o primeiro turno com 41 pontos, três pontos a mais que o vice-líder Internacional. No entanto, a equipe perdeu a liderança na 27ª rodada e despencou na tabela.
A situação se tornou insustentável na 33ª rodada, quando uma derrota para o Corinthians na Neo Química Arena resultou na demissão do treinador uruguaio. Sob o comando de André Jardine, o São Paulo terminou o Brasileirão na quinta colocação, com 63 pontos, precisando disputar a primeira fase da Libertadores.
Na competição continental, o Tricolor acabou sendo eliminado pelo Talleres (ARG) e não conseguiu chegar na fase de grupos da Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber
Imagem de destaque
Operação da PF mira grupo suspeito de fraudar licitações em São Mateus
Imagem de destaque
IRPF 2026: veja como checar dados fornecidos pelas empresas para a declaração

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados