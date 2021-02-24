São Paulo quer assegurar vaga no G4 para evitar 'fantasma' de 2018

Crédito: Maurício Rummens/Lancepress!

O São Paulo vai para o jogo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (25), às 21h30, no Morumbi, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca da vitória para assegurar sua vaga no G4 e consequentemente, a classificação à fase de grupos da Copa Libertadores.Com 63 pontos e na quarta colocação do Brasileirão, o Tricolor está com dois pontos a mais que o Fluminense, quinto colocado. Se empatar com o Flamengo, e os cariocas vencerem o Fortaleza, no Maracanã, os comandados de Vizolli cairiam para o quinto lugar, por conta do número de vitórias.

Vale ressaltar que o São Paulo chegou a liderar o Brasileirão com sete pontos de vantagem para o segundo colocado. O Tricolor ficou da 19ª até a 30ª rodada como líder da competição. O problema é que esse roteiro já aconteceu nos arredores do Morumbi. Em 2018, Diego Aguirre era o técnico do clube, e conquistou o primeiro turno com 41 pontos, três pontos a mais que o vice-líder Internacional. No entanto, a equipe perdeu a liderança na 27ª rodada e despencou na tabela.

A situação se tornou insustentável na 33ª rodada, quando uma derrota para o Corinthians na Neo Química Arena resultou na demissão do treinador uruguaio. Sob o comando de André Jardine, o São Paulo terminou o Brasileirão na quinta colocação, com 63 pontos, precisando disputar a primeira fase da Libertadores.