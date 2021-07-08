  • São Paulo quebra tabu e alcança marcas importantes para a temporada contra o Internacional
São Paulo quebra tabu e alcança marcas importantes para a temporada contra o Internacional

Tricolor conquistou sua primeira vitória no Brasileirão, além de outros feitos imporantes...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 09:00

LanceNet

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Na última quarta-feira (7), o São Paulo venceu o Internacional por 2 a 0, no Beira-Rio, pela décima rodada do Brasileirão. Somando três pontos pela primeira vez no Campeonato, a vitória trouxe ao Tricolor, também, a quebra de um tabu, além de algumas marcas importantes atingidas pelo time.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O tabu quebrado pelo São Paulo já existia há sete anos. O time não vencia o Internacional no Beira-Rio desde 2014, quando venceu por 1 a 0, com gol marcado por Paulo Henrique Ganso.
Desde então, os times empataram três vezes no estádio do Colorado, e o Internacional saiu com a vitória em duas ocasiões.
As partidas disputadas entre as equipes no Beira-Rio, neste período, foram:
Internacional 0 x 0 São Paulo - 31/05/2015 - BrasileirãoInternacional 1 x 1 São Paulo - 21/08/2016 - BrasileirãoInternacional 3 x 1 São Paulo - 14/10/2018 - BrasileirãoInternacional 1 x 0 São Paulo - 07/09/2019 - BrasileirãoInternacional 1 x 1 São Paulo - 26/09/2020 - Brasileirão
Com este tabu quebrado, o Tricolor alcançou, ainda, duas marcas importantes em relação à temporada de 2021.
A primeira marca importante é a da primeira vitória no Brasileirão. Após as primeiras nove rodadas do campeonato, o time acumulou cinco empates e quatro derrotas, vencendo apenas na décima partida, contra o Internacional.
O jogo marcou, ainda, a primeira vitória do São Paulo fora de casa em mais de dois meses. O último jogo que o Tricolor venceu como visitante foi no dia 25 de abril, na vitória por 3 a 0 contra o Ituano, no Paulistão.
Desde então, o time soma sete empates e cinco derrotas jogando fora de casa.Aliviado após a primeira vitória na competição, o São Paulo enfrenta o Bahia na próxima rodada, no sábado (10), às 19h, no Morumbi. Procurando somar mais vitórias para se recuperar na tabela, este é o último jogo do Tricolor antes de jogar as oitavas de final da Libertadores, contra o Racing, da Argentina.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

