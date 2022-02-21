São Paulo quebra tabu de cinco anos sem vencer na Vila Belmiro

O São Paulo quebrou um tabu de cinco anos sem vencer o Santos na Vila Belmiro, com a goleada por 3 a 0 sobre o rival, realizada na noite deste domingo (20), pelo Campeonato Paulista. A última vitória do Tricolor sobre o rival jogando no Urbano Caldeira havia acontecido em 2017. Na ocasião, o Santos saiu na frente, mas Cueva e Luiz Araújo, duas vezes, marcaram para o clube do Morumbi.