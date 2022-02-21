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futebol

São Paulo quebra tabu de cinco anos sem vencer na Vila Belmiro

Última vitória do Tricolor sobre o rival fora de casa havia acontecido em 2017, com Rogério no comando, em triunfo de 3 a 1, de virada...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 21:01

LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2022 às 21:01
O São Paulo quebrou um tabu de cinco anos sem vencer o Santos na Vila Belmiro, com a goleada por 3 a 0 sobre o rival, realizada na noite deste domingo (20), pelo Campeonato Paulista. A última vitória do Tricolor sobre o rival jogando no Urbano Caldeira havia acontecido em 2017. Na ocasião, o Santos saiu na frente, mas Cueva e Luiz Araújo, duas vezes, marcaram para o clube do Morumbi.
A curiosidade é que nessa partida o treinador também era Rogério Ceni, que nunca perdeu em sua carreira como técnico para o Santos. Desde então, o São Paulo tinha jogado cinco partidas na Vila contra o Santos, com duas derrotas e três empates.
Crédito: SãoPauloquebroutabudecincoanossemvencernaVilaBelmiro(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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