São Paulo quebra jejum na Bolívia em vitória pela Sul-Americana

O São Paulo quebrou um tabu de quase 20 anos sem vencer na Bolívia após o triunfo sobre o Jorge Wilstermann-BOL, por 3 a 1, pela Copa Sul-Americana. A última vitória do clube em solo boliviano tinha sido em 2003, quando derrotou o The Strongest por 4 a 1, também pela Sul-Americana. TABELA> Veja tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogos

De lá para cá, o Tricolor havia disputado quatro partidas e somado duas derrotas (Bolívar 4 x 3 São Paulo e The Strongest 2 x 1 São Paulo) e dois empates (The Strongest 3 x 3 São Paulo e The Strongest 1 x 1 São Paulo).

A vitória nesta quinta-feira (28), encaminhou a vaga do Tricolor na competição. O time é o líder do Grupo D, com nove pontos, cinco a mais que o segundo colocado, Everton-CHI.