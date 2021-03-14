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futebol

São Paulo protocola carta de protesto à FPF após erros de arbitragem

Em carta eletrônica assinada pelo presidente Júlio Casares e enviada ao presidente da federação, o Tricolor reclama de três lances nos quais foi prejudicado por falhas...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 18:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 18:22
Crédito: Reprodução/SPFC TV
Neste domingo (14), o São Paulo protocolou uma carta à Federação Paulista de Futebol, assinada pelo presidente do clube, Júlio Casares, sobre os erros de arbitragem neste início de Paulistão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Na carta enviada por e-mail ao presidente da federação, Reinaldo Carneiro Bastos, de acordo com a apuração do Lance!, a diretoria do Tricolor manifestou descontentamento com três lances neste início de campeonato.
O primeiro foi na rodada de abertura, contra o Botafogo-SP, quando o São Paulo teve um gol anulado, no qual a linha de impedimento foi colocada de maneira equivocada.
O segundo lance foi um impedimento contra o Santos, aos 32 do primeiro tempo, no qual o jogador do São Paulo estava atrás da linha do meio de campo.
O último foi o mais escandaloso: o pênalti no final do jogo contra o Novorizontino, no qual o VAR deveria ter chamado a árbitra Edina Alves Batista para reavaliar o lance e marcar a penalidade corretamente. O São Paulo perdeu a partida por 2 a 1 e esse pênalti poderia ter dado o empate à equipe.Na carta assinada pelo presidente do São Paulo, Júlio Casares, o clube afirma que foi prejudicado neste início de Paulistão, sugerindo que a FPF faça uma revisão dos métodos utilizados pelo VAR no campeonato.A ideia da diretoria são-paulina é que aqueles que são responsáveis pelo árbitro de vídeo passem por uma reciclagem.
Em nota divulgada também neste domingo (14), a FPF admitiu o erro e prometeu que os árbitros passarão por "forte treinamento" para que falhas como esta não voltem a acontecer.

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