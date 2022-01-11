São Paulo prorroga campanha para ajudar vítimas de enchentes na Bahia

O São Paulo prorrogou a campanha que está sendo feita no Morumbi para arrecadar itens básicos e alimentos às vítimas das enchentes na Bahia. A ação, que terminaria na última segunda-feira (10), foi prorrogada até esta quarta-feira (12). Para doar, é só ir ao Portão 1 do Morumbi, das 09h às 18h. Segundo números divulgados pelo clube, somente na casa são-paulina, as doações ultrapassaram as 160 toneladas. Tudo será enviado à Arena Fonte Nova e distribuído pelo Bahia, que está ajudando na arrecadação e entrega dos itens.