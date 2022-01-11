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São Paulo prorroga campanha para ajudar vítimas de enchentes na Bahia

Ação, que terminaria na última segunda-feira, foi estendida até esta quarta-feira. Até o momento, já foram arrecadadas mais de 160 toneladas de itens e alimentos...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 09:01

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 09:01

O São Paulo prorrogou a campanha que está sendo feita no Morumbi para arrecadar itens básicos e alimentos às vítimas das enchentes na Bahia. A ação, que terminaria na última segunda-feira (10), foi prorrogada até esta quarta-feira (12). Para doar, é só ir ao Portão 1 do Morumbi, das 09h às 18h. Segundo números divulgados pelo clube, somente na casa são-paulina, as doações ultrapassaram as 160 toneladas. Tudo será enviado à Arena Fonte Nova e distribuído pelo Bahia, que está ajudando na arrecadação e entrega dos itens.
- Já arrecadamos mais de 160 toneladas de alimentos! E a campanha foi prorrogada: vai até quarta-feira (12), no Portão 1 do Morumbi, das 9h às 18h. Doe alimentos não perecíveis, água, roupas e produtos de higiene pessoal. Juntos nessa causa - escreveu o São Paulo nas redes sociais. Alguns ídolos també estão participando da ação. Na última semana, esteve presente no Morumbi o quarteto Muller, Macedo, Silas e Sidney.
Crédito: CampanhadoSãoPauloparaajudarvitimasdasenchentesnaBahiafoiprorrogada(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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