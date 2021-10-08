São Paulo promete foco na Copa do Brasil sub-17 apesar de vantagem

Crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

O sub-17 do São Paulo está focado em garantir uma vaga na final da Copa do Brasil. Apesar da vantagem conquistada com a vitória por 1 a 0 sobre o Atético-MG, fora de casa, os jogadores sabem que é preciso atenção para não deixar a classificação escapar. O meia Luiz Henrique, autor do gol da vitória, afirmou que o time precisará manter o foco para chegar na final do mata-mata nacional.

- A vantagem é muito boa. Conseguimos o resultado que a gente veio buscar e agora é trabalhar com o mesmo foco para conseguir a vaga para a final - disse o jogador, ao site oficial do São Paulo.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O lateral-esquerdo Raphael, um dos destaques da partida, também lembrou da importância da vitória, mas espera que a equipe não diminua o ritmo por precisar apenas de um empate. Caso seja derrotado por um gol, a disputa será nos pênaltis.

- A gente sabia que seria um jogo tranquilo, porque o Atlético-MG é um grande time. Entramos focados e conseguimos sair com a vantagem. Agora é trabalhar forte, porque não tem nada decidido, pelo contrário - afirmou.