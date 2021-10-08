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futebol

São Paulo promete foco na Copa do Brasil sub-17 apesar de vantagem

Tricolor venceu o Atlético-MG por 1 a 0, fora de casa, no jogo de ida das semifinais da competição. Mesmo em vantagem, jogadores sabem que é preciso manter atenção...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 16:00

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 16:00

Crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc.net
O sub-17 do São Paulo está focado em garantir uma vaga na final da Copa do Brasil. Apesar da vantagem conquistada com a vitória por 1 a 0 sobre o Atético-MG, fora de casa, os jogadores sabem que é preciso atenção para não deixar a classificação escapar. O meia Luiz Henrique, autor do gol da vitória, afirmou que o time precisará manter o foco para chegar na final do mata-mata nacional.
- A vantagem é muito boa. Conseguimos o resultado que a gente veio buscar e agora é trabalhar com o mesmo foco para conseguir a vaga para a final - disse o jogador, ao site oficial do São Paulo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O lateral-esquerdo Raphael, um dos destaques da partida, também lembrou da importância da vitória, mas espera que a equipe não diminua o ritmo por precisar apenas de um empate. Caso seja derrotado por um gol, a disputa será nos pênaltis.
- A gente sabia que seria um jogo tranquilo, porque o Atlético-MG é um grande time. Entramos focados e conseguimos sair com a vantagem. Agora é trabalhar forte, porque não tem nada decidido, pelo contrário - afirmou.
Com o resultado, o Tricolor joga pelo empate no jogo da volta, que acontecerá no dia 19, às 16h, em Cotia, para garantir a vaga na decisão.

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