São Paulo produz série sobre despedida de Antony: 'É um até logo'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Chega ao fim nesta terça-feira a trajetória de Antony como atleta do São Paulo. A partir de quarta-feira, ele será oficialmente jogador do Ajax, da Holanda. Para homenageá-lo, o Tricolor preparou uma série de três episódios contando a história do jovem torcedor que virou titular da equipe profissional.

"Antony: Coração Tricolor" estreia no dia 1º de julho, às 19h, no Facebook Watch - o link estará disponível nas plataformas oficiais do São Paulo. Os outros episódios irão ao ar respectivamente nos dias 6 e 10, no mesmo horário.??? Antony: Coração Tricolor

Na próxima quarta-feira (01), às 19h, estreia a nova série produzida pela #SPFCtv para contar em três capítulos a história de amor de um são-paulino que saiu da arquibancada para viver o seu sonho dentro de campo. pic.twitter.com/C5EdUNLTUS— São Paulo FC (de ?) (@SaoPauloFC) June 29, 2020 - Quando você olha no calendário e vê que está acabando, que não vai vestir essa camisa, não vai ver o time que você ama, é difícil. Creio que não é um fim, é um até logo. São Paulo é meu lugar - disse o jovem de 20 anos.

O São Paulo vendeu Antony ao Ajax no início do ano, mas conseguiu convencer o clube holandês a mantê-lo no Brasil até o fim de junho. A ideia era tê-lo na primeira parte da Copa Libertadores e no Campeonato Paulista, mas as duas competições acabaram paralisadas devido à pandemia do novo coronavírus. Por ter disputado o Pré-Olímpico com a Seleção Brasileira, o garoto disputou só quatro jogos pelo clube no ano. Como irá embora antes do retorno do futebol, sua partida de despedida foi a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, pelo Paulistão. Foram 52 jogos e seis gols marcados no profissional.

Antony foi vendido por 16 milhões de euros (R$ 97 milhões na cotação atual), que podem virar 22 milhões de euros (R$ 133 milhões) se ele atingir todas as metas estipuladas em contrato ao longo de sua passagem pela Holanda.