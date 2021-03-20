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futebol

São Paulo procura zagueiro para fechar elenco para a temporada

Crespo deseja mais um defensor que atue no lado esquerdo da zaga o que facilita na saída de bola. Mercado da América do Sul è o mais visado para a contratação...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2021 às 07:00
Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo monitora o mercado em busca de um zagueiro canhoto para atuar no lado esquerdo do esquema com três zagueiros. Pedido por Crespo, o desejo da diretoria é trazer um jogador com essas características para 'fechar' o elenco da temporada.
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A ideia da diretoria são-paulina é mapear o mercado sul-americano em busca de defensores jovens, que possam ter algum valor de revenda no futuro próximo. Mesmo com a chegada de Miranda, a comissão técnica acredita que precisa de mais um jogador.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Nos últimos dias, surgiram possíveis interesses do Tricolor nos zagueiros Adonis Frías (23 anos), do Defensa y Justicia, antigo time de Crespo e também em Alan Franco (24 anos), do Independiente. Ambos se encaixariam no perfil de jogadores que a diretoria busca. No entanto, o LANCE! apurou que a diretoria segue buscando mais nomes para compor a lista.
Um dos nomes foi do zagueiro Jorge Figal, de 24 anos, que atua no Inter Miami, dos Estados Unidos. No entanto, o clube americano não quis abrir negociações no momento, segundo o diretor Carlos Belmonte. - A gente foi atrás do Figal que joga na Inter de Miami-EUA, fomos atrás e não querem nem abrir negociação de venda ou empréstimo. Crespo nos indicou mais dois jogadores que estamos analisando, ele pediu um zagueiro canhoto - afirmou ao canal do 'Eduardo e Tironi', no YouTube.
No mercado nacional, o São Paulo procurou o Botafogo para contratar Kanu, mas as negociações não evoluíram. Resta saber os próximos passos do Tricolor no mercado da bola.

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