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futebol

São Paulo prioriza três nomes para técnico na próxima temporada

Tricolor fecha as entrevistas e tem argentino Crespo e portugueses Marco Silva e Pedro Martins como favoritos para comandar o clube após a saída de Fernando Diniz...
LanceNet

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Publicado em 

06 fev 2021 às 17:37

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 17:37

Crédito: Montagem Lance! Fotos: AFP
O São Paulo vem realizando sua busca para substituir o técnico Fernando Diniz na próxima temporada. O clube está realizando entrevistas com diversos nomes, todos estrangeiros. Segundo o jornalista André Plihal, da 'ESPN', os favoritos para comandarem o clube são o argentino Crespo e os portugueses Marco Silva e Pedro Martins.
São Paulo conversa com argentino: Listamos 25 técnicos promissores sem clube
A semana foi de intensas conversas entre a cúpula são-paulina, formada por Julio Casares, Muricy Ramalho e Carlos Belmonte, com cerca de dez nomes, todos estrangeiros, consultada pela diretoria.
SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOA diretoria do São Paulo vem adotando estratégia diferente do habitual dos últimos anos do clube. Foram realizadas diversas entrevistas com treinadores para saberem os perfis de cada um e consequentemente, a parte financeira. Aqueles que não se encaixavam em nenhum dos dois quesitos foram descartados.
Enquanto não define um novo comandante, o interino Marcos Vizolli dirigirá a equipe até o final do Campeonato Brasileiro. O Tricolor se prepara para encarar o Ceará, na próxima quarta-feira, às 21h, no Morumbi.

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