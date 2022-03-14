São Paulo preza por responsabilidade financeira e deve encerrar busca por reforços

Tanto Rogério Ceni quanto a diretoria do São Paulo alinharam ideias e resolveram pausar as buscas por mais reforços nesta temporada, visando prezar pela responsabilidade financeira do clube.Durante a coletiva de imprensa após a partida contra o Mirassol, no último domingo (13), Ceni destacou que caso o São Paulo passe do São Bernardo e da Ferroviária, será possível ter uma visão melhor sobre a situação da equipe, pensando assim, em uma avaliação pós-Paulistão.

– Caso a gente passe de São Bernardo e Ferroviária, se a gente jogar contra esses times, em jogo único, com uma dificuldade a mais, fora de casa, vamos ter uma noção maior de qual estágio este time se encontra. Se precisar de alguém que chegue, se quem está aqui é suficiente... é uma análise que faremos neste mês de março ou começo de abril – afirmou.

Além disso, o treinador do Tricolor paulista ressaltou a questão financeira do clube, além de afirmar estar satisfeito com seu elenco atual. Porém, não deixou de fora que caso aparecesse uma boa oportunidade de contratação, seria favorável. O São Paulo enfrenta dívidas referentes ao acordo da pandemia de 2020 e também relacionadas aos direitos de imagens atrasados dos atletas.

- Se tivermos mais um jogador, esse cara de lado do um contra um, favoreceria muito. Mas temos que entender a parte financeira. Estou muito grato com os atletas que temos. Vamos lutar e fazer o melhor para o São Paulo. Vamos competir os 90 minutos sempre e contra qualquer equipe. Temos um bom time, mas tem algumas equipes com jogadores especiais e mais difíceis de confrontar – acrescentou.

TABELA> Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogos​Nomes como os de David Neres, Maycon, Pedrinho e Alan Patrick foram sondados pelo Tricolor. Rogério Ceni confirmou após o clássico contra o Palmeiras que realmente entrou em contato com Pedrinho, mas o jogador já não era de seu interesse mais.

Até o momento, o São Paulo contou com seis novos reforços para esta temporada 2022, sendo Nikão, Jandrei, Andrés Colorado, Alisson, Patrick e Rafinha.