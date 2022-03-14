Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • São Paulo preza por responsabilidade financeira e deve encerrar busca por reforços
futebol

São Paulo preza por responsabilidade financeira e deve encerrar busca por reforços

Rogério Ceni e diretoria alinharam discursos e não devem ir atrás de mais jogadores, prezando pela responsabilidade financeira do clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2022 às 15:44

Publicado em 14 de Março de 2022 às 15:44

Tanto Rogério Ceni quanto a diretoria do São Paulo alinharam ideias e resolveram pausar as buscas por mais reforços nesta temporada, visando prezar pela responsabilidade financeira do clube.Durante a coletiva de imprensa após a partida contra o Mirassol, no último domingo (13), Ceni destacou que caso o São Paulo passe do São Bernardo e da Ferroviária, será possível ter uma visão melhor sobre a situação da equipe, pensando assim, em uma avaliação pós-Paulistão.
– Caso a gente passe de São Bernardo e Ferroviária, se a gente jogar contra esses times, em jogo único, com uma dificuldade a mais, fora de casa, vamos ter uma noção maior de qual estágio este time se encontra. Se precisar de alguém que chegue, se quem está aqui é suficiente... é uma análise que faremos neste mês de março ou começo de abril – afirmou.
Além disso, o treinador do Tricolor paulista ressaltou a questão financeira do clube, além de afirmar estar satisfeito com seu elenco atual. Porém, não deixou de fora que caso aparecesse uma boa oportunidade de contratação, seria favorável. O São Paulo enfrenta dívidas referentes ao acordo da pandemia de 2020 e também relacionadas aos direitos de imagens atrasados dos atletas.
- Se tivermos mais um jogador, esse cara de lado do um contra um, favoreceria muito. Mas temos que entender a parte financeira. Estou muito grato com os atletas que temos. Vamos lutar e fazer o melhor para o São Paulo. Vamos competir os 90 minutos sempre e contra qualquer equipe. Temos um bom time, mas tem algumas equipes com jogadores especiais e mais difíceis de confrontar – acrescentou.
TABELA> Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogos​Nomes como os de David Neres, Maycon, Pedrinho e Alan Patrick foram sondados pelo Tricolor. Rogério Ceni confirmou após o clássico contra o Palmeiras que realmente entrou em contato com Pedrinho, mas o jogador já não era de seu interesse mais.
Até o momento, o São Paulo contou com seis novos reforços para esta temporada 2022, sendo Nikão, Jandrei, Andrés Colorado, Alisson, Patrick e Rafinha.
Crédito: SãoPaulonãofocaembuscarmaisreforçosnomomento(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados