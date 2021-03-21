São Paulo presta homenagem ao avô do atacante Pablo, que morreu neste sábado

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O avô do atacante Pablo, Francisco, faleceu neste sábado (20). Ele estava internado em decorrência de uma grave doença. Torcedor fanático do São Paulo, ele chegou a comemorar que o neto estava jogando do Tricolor.

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- Quando cheguei na minha cidade, ele me deu um abraço e disse: 'Está realizando o sonho do seu avô - afirmou Pablo na sua apresentação no São Paulo.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Nas redes sociais, o atacante postou um vídeo se despedindo de Francisco, que veste uma camisa do São Paulo.