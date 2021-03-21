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futebol

São Paulo presta homenagem ao avô do atacante Pablo, que morreu neste sábado

São-paulino fanático, Francisco estava internado lutando contra uma grave doença. Jogador chegou a usar o nome do avô na camisa em algumas partidas...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 14:15

LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2021 às 14:15
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O avô do atacante Pablo, Francisco, faleceu neste sábado (20). Ele estava internado em decorrência de uma grave doença. Torcedor fanático do São Paulo, ele chegou a comemorar que o neto estava jogando do Tricolor.
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- Quando cheguei na minha cidade, ele me deu um abraço e disse: 'Está realizando o sonho do seu avô - afirmou Pablo na sua apresentação no São Paulo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Nas redes sociais, o atacante postou um vídeo se despedindo de Francisco, que veste uma camisa do São Paulo.
- Te amo Chicão! Descanse em paz vozão - escreveu o centroavante. O São Paulo também homenageou o avô de Pablo. Em algumas partidas, o camisa nove jogou com o nome de Francisco. O clube usou uma foto desse momento para a homenagem.

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