São Paulo presta homenagem ao ator Luis Gustavo, que morreu neste domingo

O São Paulo prestou homenagem nas redes sociais ao ator Luis Gustavo, que faleceu neste domingo (19), aos 87 anos, vítima de um câncer. Na postagem, o Tricolor relembrou o carinho que Luis tinha para com o clube do do Morumbi. - O São Paulo FC lamenta o falecimento do ator Luis Gustavo, notório torcedor do clube. Nossos sentimentos à família, aos amigos e aos fãs deste eterno são-paulino - escreveu o São Paulo. Dentre os personagens mais marcantes do artista estão o costureiro Ariclenes Almeida/Victor Valentin em "Ti Ti Ti" e Vanderlei Mathias, o Vavá, no programa "Sai de Baixo", ambos da TV Globo.