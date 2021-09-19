Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo presta homenagem ao ator Luis Gustavo, que morreu neste domingo

São-paulino, ator faleceu aos 87 anos em Atibaia, vítima de câncer. Tricolor prestou homenagem nas redes sociais do clube, relembrando o carinho de Luis pelo São Paulo...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 16:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2021 às 16:02
Crédito: Reprodução/Twitter/São Paulo
O São Paulo prestou homenagem nas redes sociais ao ator Luis Gustavo, que faleceu neste domingo (19), aos 87 anos, vítima de um câncer. Na postagem, o Tricolor relembrou o carinho que Luis tinha para com o clube do do Morumbi. - O São Paulo FC lamenta o falecimento do ator Luis Gustavo, notório torcedor do clube. Nossos sentimentos à família, aos amigos e aos fãs deste eterno são-paulino - escreveu o São Paulo. Dentre os personagens mais marcantes do artista estão o costureiro Ariclenes Almeida/Victor Valentin em "Ti Ti Ti" e Vanderlei Mathias, o Vavá, no programa "Sai de Baixo", ambos da TV Globo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados