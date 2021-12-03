São Paulo presta homenagem a Pedro Rocha, que completaria 79 anos nesta sexta-feira

O São Paulo prestou homenagens ao uruguaio Pedro Rocha, que jogou no clube de 1971 a 1977 e conquistou os Paulistas de 1971 e 1975, além do Brasileiro de 1977. Nesta sexta-feira (03), o uruguaio, que faleceu em 2013, completaria 79 anos de idade. O Tricolor homenageou o ídolo com uma postagem nas redes sociais.

- Campeão paulista de 1971 e 1975 e campeão brasileiro de 1977, o ídolo Pedro Rocha completaria 79 anos hoje. O craque, falecido em 2013 e que fez 119 gols em 393 jogos pelo Tricolor, é um dos maiores da nossa história - escreveu o São Paulo. Uruguaio, Pedro Rocha veio do Peñarol com um currículo invejável, com títulos como campeão da Libertadores e do Mundo. Chegou em 71, com 28 anos, e brilhou com a camiseta tricolor até aos 34. Pelé não escondia a sua admiração por Pedro Rocha, dizendo que ele era, na sua opinião, um dos cinco maiores jogadores do mundo.