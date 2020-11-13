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futebol

São Paulo presenteia Volpi com camisa em homenagem aos 100 jogos

Goleiro alcançou marca na última quarta-feira, quando o Tricolor venceu o Flamengo por 2 a 1 na ida das quartas de final da Copa do Brasil...

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 12:08

LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 12:08
Crédito: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC
O goleiro Tiago Volpi ganhou na manhã desta sexta-feira uma homenagem do São Paulo. Na última quarta, ele completou 100 jogos embaixo das traves do Tricolor e, por isso, o clube o presenteou com uma camisa especial que faz alusão à marca alcançada.
Nas redes sociais, Volpi aparece ao lado de Raí, ex-jogador e ídolo do clube, hoje executivo de futebol. A camisa é laranja e traz o número 100 nas costas, com o sobrenome do arqueiro. TABELA> Veja como está a classificação do Campeonato Brasileiro
Volpi completou 100 jogos na última quarta-feira, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil diante do Flamengo. O placar terminou 2 a 1 para os paulistas, no Maracanã, com dois gols de Brenner e diversas defesas por parte do goleiro. Do outro lado, Rogério Ceni, o último grande arqueiro do clube e ídolo, estreou como treinador do Rubro-Negro.
O São Paulo volta a campo neste sábado, às 19h, para enfrentar o Fortaleza, ex-time de Ceni. O jogo acontece na Arena Castelão e é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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