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futebol

São Paulo prepara novo período em Cotia para repetir 'boom' do dinizismo

Técnico considera que período de concentração no CT da base, em janeiro, foi decisivo para o bom início de temporada. Relações interpessoais, para ele, têm de ser desenvolvidas...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 11:00

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo iniciará na quarta-feira, após treinar pela manhã no CT da Barra Funda, um período de concentração no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia, sede de suas categorias de base. E essa medida tem outros objetivos além de proteger o grupo do novo coronavírus.
Fernando Diniz considera que os dias que o elenco passou reunido no CT da base durante a pré-temporada de janeiro foram decisivos para o bom início de temporada do Tricolor - os resultados começaram a ficar mais consistentes pouco antes da paralisação das competições por causa da pandemia, mas o rendimento era elogiado desde o primeiro jogo de 2020. Na torcida, inclusive, ganhou força o termo "dinizismo", forma bem humorada de elogiar o técnico.

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