São Paulo prepara novo período em Cotia para repetir 'boom' do dinizismo

O São Paulo iniciará na quarta-feira, após treinar pela manhã no CT da Barra Funda, um período de concentração no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia, sede de suas categorias de base. E essa medida tem outros objetivos além de proteger o grupo do novo coronavírus.

Fernando Diniz considera que os dias que o elenco passou reunido no CT da base durante a pré-temporada de janeiro foram decisivos para o bom início de temporada do Tricolor - os resultados começaram a ficar mais consistentes pouco antes da paralisação das competições por causa da pandemia, mas o rendimento era elogiado desde o primeiro jogo de 2020. Na torcida, inclusive, ganhou força o termo "dinizismo", forma bem humorada de elogiar o técnico.