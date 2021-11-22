Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • São Paulo precisa triplicar média de gols para igualar seu pior ataque no Brasileirão de pontos corridos
futebol

São Paulo precisa triplicar média de gols para igualar seu pior ataque no Brasileirão de pontos corridos

Tricolor precisa marcar 13 gols nas próximas cinco partidas para ao menos igualar sua campanha menos artilheira na história do Brasileirão de pontos corridos, com 39 gols...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 nov 2021 às 07:00

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 07:00

O São Paulo vive sua pior campanha no Campeonato Brasileiro em termos ofensivos. Terceiro pior ataque da competição, atrás apenas de Atlético-GO e Sport, o Tricolor precisa triplicar seu aproveitamento ofensivo para igualar sua campanha menos artilheira na era dos pontos corridos.>>> VEJA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO!
Até o momento, as campanhas com menos gols do São Paulo no Brasileirão foram as de 2013 e 2019, anos em que o Tricolor balançou as redes 39 vezes em 38 partidas, média de 1,03 gols por jogo.
Em 2021, o time do Morumbi entrou em campo pelo Brasileirão 33 vezes, restando ainda cinco jogos na reta final do torneio. Nessas partidas, a equipe marcou apenas 26 gols, com média de 0,79 por jogo.
Isso significa que, caso queira ao menos se igualar com suas campanhas menos artilheiras, o time precisa marcar 13 gols em apenas cinco jogos, uma média de 2,6 gols por jogo. Manter essa média, porém, significa aumentar 3,3 vezes o aproveitamento atual da equipe.
Caso mantenha sua porcentagem atual, o São Paulo terminaria o campeonato com 30 gols, o que marcaria a primeira temporada desde o início dos pontos corridos em que o Tricolor tem média inferior a um gol por jogo.
Além disso, para ter essa média de um gol por jogo, o time precisaria aumentar seu aproveitamento no ataque em 3,04, mas seguiria tendo a pior campanha ofensiva da sua história nos pontos corridos.
Confira o número de gols do São Paulo em cada ano do Campeonato Brasileiro na era de pontos corridos:
- 2003 - 81 gols em 46 jogos - 1,76 gols por jogo;- 2004 - 78 gols em 46 jogos - 1,7 gols por jogo;- 2005 - 77 gols em 42 jogos - 1,83 gols por jogo;- 2006 - 66 gols em 38 jogos - 1,74 gols por jogo;- 2007 - 55 gols em 38 jogos - 1,45 gols por jogo;- 2008 - 66 gols em 38 jogos - 1,74 gols por jogo;- 2009 - 57 gols em 38 jogos - 1,5 gols por jogo;- 2010 - 54 gols em 38 jogos - 1,42 gols por jogo;- 2011 - 57 gols em 38 jogos - 1,5 gols por jogo;- 2012 - 59 gols em 38 jogos - 1,55 gols por jogo;- 2013 - 39 gols em 38 jogos - 1,03 gols por jogo;- 2014 - 59 gols em 38 jogos - 1,55 gols por jogo;- 2015 - 53 gols em 38 jogos - 1,39 gols por jogo;- 2016 - 44 gols em 38 jogos - 1,16 gols por jogo;- 2017 - 48 gols em 38 jogos - 1,26 gols por jogo;- 2018 - 46 gols em 38 jogos - 1,21 gols por jogo;- 2019 - 39 gols em 38 jogos - 1,03 gols por jogo;- 2020 - 59 gols em 38 jogos - 1,55 gols por jogo.Além da campanha ruim no ataque, o São Paulo vive uma campanha delicada, lutando contra o rebaixamento. Atualmente, o time ocupa a 14ª posição, obtendo um respiro após vencer o Palmeiras. Entretanto, o Tricolor está apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento.
Precisando melhorar os números no ataque, e se distanciar ainda mais do Z4, o São Paulo entra em campo na quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi, para enfrentar o Athletico-PR. O jogo é válida pela 34ª rodada do Brasileirão.
Crédito: SãoPaulovivesuacampanhamenosartilheiranoBrasileirãodepontoscorridos(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ou sem cessar-fogo, guerra já redesenha o Oriente Médio
Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor
Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados