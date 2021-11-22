São Paulo precisa triplicar média de gols para igualar seu pior ataque no Brasileirão de pontos corridos

O São Paulo vive sua pior campanha no Campeonato Brasileiro em termos ofensivos. Terceiro pior ataque da competição, atrás apenas de Atlético-GO e Sport, o Tricolor precisa triplicar seu aproveitamento ofensivo para igualar sua campanha menos artilheira na era dos pontos corridos.>>> VEJA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO!

Até o momento, as campanhas com menos gols do São Paulo no Brasileirão foram as de 2013 e 2019, anos em que o Tricolor balançou as redes 39 vezes em 38 partidas, média de 1,03 gols por jogo.

Em 2021, o time do Morumbi entrou em campo pelo Brasileirão 33 vezes, restando ainda cinco jogos na reta final do torneio. Nessas partidas, a equipe marcou apenas 26 gols, com média de 0,79 por jogo.

Isso significa que, caso queira ao menos se igualar com suas campanhas menos artilheiras, o time precisa marcar 13 gols em apenas cinco jogos, uma média de 2,6 gols por jogo. Manter essa média, porém, significa aumentar 3,3 vezes o aproveitamento atual da equipe.

Caso mantenha sua porcentagem atual, o São Paulo terminaria o campeonato com 30 gols, o que marcaria a primeira temporada desde o início dos pontos corridos em que o Tricolor tem média inferior a um gol por jogo.

Além disso, para ter essa média de um gol por jogo, o time precisaria aumentar seu aproveitamento no ataque em 3,04, mas seguiria tendo a pior campanha ofensiva da sua história nos pontos corridos.

Confira o número de gols do São Paulo em cada ano do Campeonato Brasileiro na era de pontos corridos:

- 2003 - 81 gols em 46 jogos - 1,76 gols por jogo;- 2004 - 78 gols em 46 jogos - 1,7 gols por jogo;- 2005 - 77 gols em 42 jogos - 1,83 gols por jogo;- 2006 - 66 gols em 38 jogos - 1,74 gols por jogo;- 2007 - 55 gols em 38 jogos - 1,45 gols por jogo;- 2008 - 66 gols em 38 jogos - 1,74 gols por jogo;- 2009 - 57 gols em 38 jogos - 1,5 gols por jogo;- 2010 - 54 gols em 38 jogos - 1,42 gols por jogo;- 2011 - 57 gols em 38 jogos - 1,5 gols por jogo;- 2012 - 59 gols em 38 jogos - 1,55 gols por jogo;- 2013 - 39 gols em 38 jogos - 1,03 gols por jogo;- 2014 - 59 gols em 38 jogos - 1,55 gols por jogo;- 2015 - 53 gols em 38 jogos - 1,39 gols por jogo;- 2016 - 44 gols em 38 jogos - 1,16 gols por jogo;- 2017 - 48 gols em 38 jogos - 1,26 gols por jogo;- 2018 - 46 gols em 38 jogos - 1,21 gols por jogo;- 2019 - 39 gols em 38 jogos - 1,03 gols por jogo;- 2020 - 59 gols em 38 jogos - 1,55 gols por jogo.Além da campanha ruim no ataque, o São Paulo vive uma campanha delicada, lutando contra o rebaixamento. Atualmente, o time ocupa a 14ª posição, obtendo um respiro após vencer o Palmeiras. Entretanto, o Tricolor está apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento.

Precisando melhorar os números no ataque, e se distanciar ainda mais do Z4, o São Paulo entra em campo na quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi, para enfrentar o Athletico-PR. O jogo é válida pela 34ª rodada do Brasileirão.