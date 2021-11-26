São Paulo precisa de nove pontos em 12 para evitar pior Brasileirão desde 2006

O São Paulo busca uma recuperação nas últimas quatro partidas no Campeonato Brasileiro. Além do perigo da zona de rebaixamento, o Tricolor pode ter o pior desempenho em Brasileiros desde 2006, quando o torneio passou a ser disputado por 20 clubes em pontos corridos. Até o momento, as piores campanhas do São Paulo foram em 2013 e 2017, anos em que o time também brigou contra o rebaixamento. Nessas edições, o Tricolor somou 50 pontos. Em 2013, o time teve 14 vitórias, oito empates e 16 derrotas. Já em 2017, a campanha foi de 13 vitórias, 11 empates e 14 derrotas.

Para conseguir alcançar 51 pontos, o São Paulo precisa de nove dos 12 disputados. A equipe enfrentará Sport (casa), Grêmio (fora), Juventude (casa) e América-MG (fora). No primeiro turno, o time conseguiu oito pontos nessas partidas, vencendo Grêmio, Sport e empatando com Juventude e América-MG.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!- São Paulo ganhou nove jogos em 34, não é de agora que o problema vem. Qual a sequência que o São Paulo teve? É um momento difícil, de dificuldade, acho que está na hora de todo mundo entender a realidade do clube. Vai ser um final de ano difícil, e serão, acredito eu, anos difíceis para o São Paulo, com qualquer profissional que esteja aqui, com qualquer diretoria que esteja aqui - afirmou Ceni, em entrevista coletiva após o empate contra o Athletico-PR.

O São Paulo enfrenta o Sport, no próximo sábado (27), às 21h30, no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está na 14ª colocação, com 42 pontos.