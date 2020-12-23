São Paulo pode ter volta de dupla artilheira na semi da Copa do Brasil

O São Paulo aposta no ataque artilheiro para vencer o Grêmio na noite desta quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. A esperança está justamente na dupla Luciano e Brenner, que tem chances de voltarem a atuar juntos.
Isso porque o camisa 11 evoluiu no tratamento de um estiramento na perna esquerda e foi relacionado. Dos dez gols marcados pelo clube na competição, Luciano marcou três. O camisa 11 balançou as redes na ida das oitavas de final, em empate contra o Fortaleza por 3 a 3 (um gol), e na vitória por 3 a 0 contra o Flamengo, na volta das quartas de final (dois gols).
Vale ressaltar que o Tricolor entrou na competição nas oitavas de final. Portanto, a equipe de Diniz realizou quatro partidas e, em duas delas, Luciano deixou sua marca e contribuiu para o bom rendimento da equipe.
Já o seu parceiro Brenner está confirmado para a partida. O camisa 30 é o artilheiro do Tricolor no mata-mata nacional, com seis gols em quatro jogos. Nas oitavas de final, ele marcou dois contra o Fortaleza, no Castelão. Na volta, no Morumbi, o atacante balançou as redes mais duas vezes, levando a decisão para os pênaltis. Depois, o atacante marcou duas vezes na vitória sobre o Flamengo, por 2 a 1, no Maracanã, pelas quartas de final.
Portanto, a dupla é responsável por nove dos dez gols do Tricolor na Copa do Brasil deste ano. Pablo é o único jogador que marcou no torneio sem ser Luciano ou Brenner.
Resta saber se Luciano voltará a realizar a dupla artilheira com Brenner ou se o camisa 30 terá a missão de ser o homem-gol isolado do São Paulo na semifinal em busca do título inédito da Copa do Brasil.
