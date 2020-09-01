São Paulo pode ter Vitor Bueno de volta, mas Reinaldo será desfalque

Crédito: Rubens Chiri

Vitor Bueno participou do treino desta terça-feira pela manhã, no CT da Barra Funda, e deve viajar a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, pela sétima rodada do Brasileirão, às 20h de quinta-feira, no Mineirão. Ele ficou fora da vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians devido a um edema no adutor esquerdo e foi substituído por Paulinho Boia.

Já o lateral-esquerdo Reinaldo, que cumpriu suspensão no Majestoso, seguirá fora após apresentar sintomas de gripe. Ele fez um teste de Covid-19 e o resultado foi negativo, mas, por precaução, ficará afastado até ser examinado novamente para confirmar o diagnóstico. Liziero jogou em seu lugar e deverá ser mantido.Um possível São Paulo tem Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Liziero; Tchê Tchê, Gabriel Sara e Hernanes; Luciano, Vitor Bueno e Pablo.

Daniel Alves, que operou o antebraço direito na semana passada, continua de repouso em casa. Walce e Rojas, que se recuperam de lesões de joelho, também estão entregues à fisioterapia. Arboleda, que ficou fora do clássico por ter apresentado um desconforto muscular, de acordo com o clube, treinou sem problemas nesta terça-feira.