Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo pode ter Vitor Bueno de volta, mas Reinaldo será desfalque

Desfalque no clássico contra o Corinthians devido a um edema no adutor esquerdo, Vitor Bueno treinou nesta terça e deve viajar. Reinaldo está vetado após apresentar quadro gripal...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 14:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 14:34
Crédito: Rubens Chiri
Vitor Bueno participou do treino desta terça-feira pela manhã, no CT da Barra Funda, e deve viajar a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, pela sétima rodada do Brasileirão, às 20h de quinta-feira, no Mineirão. Ele ficou fora da vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians devido a um edema no adutor esquerdo e foi substituído por Paulinho Boia.
Já o lateral-esquerdo Reinaldo, que cumpriu suspensão no Majestoso, seguirá fora após apresentar sintomas de gripe. Ele fez um teste de Covid-19 e o resultado foi negativo, mas, por precaução, ficará afastado até ser examinado novamente para confirmar o diagnóstico. Liziero jogou em seu lugar e deverá ser mantido.Um possível São Paulo tem Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Liziero; Tchê Tchê, Gabriel Sara e Hernanes; Luciano, Vitor Bueno e Pablo.
Daniel Alves, que operou o antebraço direito na semana passada, continua de repouso em casa. Walce e Rojas, que se recuperam de lesões de joelho, também estão entregues à fisioterapia. Arboleda, que ficou fora do clássico por ter apresentado um desconforto muscular, de acordo com o clube, treinou sem problemas nesta terça-feira.
O São Paulo pode terminar a rodada na liderança. Neste momento, tem 13 pontos contra 15 do Internacional, que joga contra o Palmeiras, às 21h30 de quarta-feira, no Allianz Parque.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
A WN7 é o primeiro modelo elétrico de grande porte da Honda.
Moto elétrica da Honda é premiada como melhor design de produto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados