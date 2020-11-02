São Paulo pode ter reforços de Juanfran e Hernanes contra o Lanús

Nem a goleada para o Flamengo e o feriado de 2 de novembro deram folga para o São Paulo. A equipe voltou a campo nesta manhã de segunda-feira de olho no confronto diante do Lanús, da Argentina, que acontece nesta quarta-feira, às 19h15, no Morumbi, pelo jogo de volta da segunda rodada da Copa Sul-Americana.
Nas fotos divulgadas nas redes sociais, Hernanes e Juanfran aparecem treinando com os reservas, também com Gonzalo Carneiro. Os dois estavam lesionados, sendo que o primeiro não atua desde 30 de setembro, enquanto o espanhol é ausência desde 7 de outubro. Eles podem ser novidades do técnico Fernando Diniz para o confronto decisivo.Outro que está perto de voltar é o lateral-direito Igor Vinícius, recuperado de contratura. Ele esteve com a delegação na viagem para o Rio de Janeiro, no jogo que terminou em goleada por 4 a 1 contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Sem Juanfran e ele, Fernando Diniz estava utilizando Tchê Tchê no setor.
Um provável São Paulo tem: Tiago Volpi, Tchê Tchê (Igor Vinicius), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Luciano e Brenner.
O jogo desta quarta-feira contra o Lanús acontece no estádio do Morumbi, às 19h15, e é válido pela volta da segunda rodada da Copa Sul-Americana. O clima é de decisão, já que o Tricolor perdeu na Argentina por 3 a 2 e precisa da vitória para avançar. Com critério de gol qualificado, a equipe pode vencer por 2 a 1 ou por dois ou mais gols de diferença para ficar com a vaga.