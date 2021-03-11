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futebol

São Paulo pode ter programação especial; desgaste do elenco preocupa

Comissão técnica estuda dar período maior de descanso a alguns jogadores em semanas sem jogos. Arboleda e Igor Vinicius foram exemplo nesta semana...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo deve tomar um cuidado especial com o desgaste físico dos jogadores neste começo de Campeonato Paulista. Sem pré-temporada, a equipe ganhou um período de treinos nesta semana sem jogos.
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Com isso, alguns jogadores podem ganhar um período maior de descanso, dependendo do nível de desgaste deles, principalmente nesses períodos raros sem partidas. Essa semana já foi de alguns exemplos na equipe de Hernán Crespo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 O zagueiro Arboleda e o lateral-direito Igor Vinicius ganharam dias a mais de folga do que o restante do elenco. Após a goleada feita sobre o Santos, por 4 a 0, o elenco não trabalhou no domingo e na segunda-feira. Igor Vinicius ganhou mais um dia de folga e voltou aos treinamentos com o elenco na última quarta-feira.
Já o equatoriano recebeu folga durante toda a semana e viajou ao Equador, com permissão da comissão técnica. O desgaste físico e a dificuldade de logística para voltar ao Brasil em meio à pandemia do novo coronavírus são apontados como motivos do período maior de descanso.
- Quanto ao descanso, há uma programação. Viemos de três jogos e agora podemos ter dois dias de folga. Férias impossível, porque a situação geral de todo o mundo é muito difícil. Mas nesse caso podemos dar dois dias livres para se recuperar depois de tanto esforço físico. Faz parte da preparação descansar - disse Crespo, em entrevista coletiva após a goleada no San-São.
O Tricolor se prepara para encarar o Novorizontino, no próximo sábado (13), às 16h30, em Novo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

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