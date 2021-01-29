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São Paulo pode ter jejum que não acontece desde 2019; entenda

Caso não vença o Atlético-GO, Tricolor pode completar um mês inteiro sem vencer, algo que não ocorre desde junho de 2019. Diniz pode contar com força máxima para o duelo...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 15:42

LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 15:42
Crédito: Maurício Rummens/Agência Lancepress!
Caso não vença o Atlético-GO, no próximo domingo (31), às 16h, em Goiânia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai completar um mês inteiro sem vitórias, algo que não acontece desde junho de 2019.
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Naquela ocasião, o Tricolor enfrentou Cruzeiro, Avaí e Atlético-MG, obtendo três empates (1x1, 0x0 e 1x1), em um aproveitamento de 33%. O time era comandado pelo técnico Cuca, e tinha no elenco alguns nomes que estão até hoje, como Volpi, Bruno Alves, Tchê Tchê e Vitor Bueno. Outros como Pato e Juciliei já deixaram o clube.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Porém, se virmos somente o número de jogos, o desempenho deste ano é bem pior. Isso porque em junho de 2019, o Tricolor só disputou três partidas, enquanto nesse mês de janeiro, já foram realizados cinco partidas, com três derrotas (Red Bull Bragantino, Santos e Internacional) e dois empates (Athletico e Coritiba).
Para evitar essa marca negativa, o técnico Fernando Diniz deve ter o time completo contra o Atlético-GO, já que não tem desfalques por suspensão ou lesão. Essa será a primeira vez que o comandante terá a escalação considerada ideal em 2021, para ficar na cola do líder Internacional, que está quatro pontos na frente do São Paulo.

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