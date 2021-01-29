São Paulo pode ter jejum que não acontece desde 2019; entenda

Crédito: Maurício Rummens/Agência Lancepress!

Caso não vença o Atlético-GO, no próximo domingo (31), às 16h, em Goiânia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai completar um mês inteiro sem vitórias, algo que não acontece desde junho de 2019.

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Naquela ocasião, o Tricolor enfrentou Cruzeiro, Avaí e Atlético-MG, obtendo três empates (1x1, 0x0 e 1x1), em um aproveitamento de 33%. O time era comandado pelo técnico Cuca, e tinha no elenco alguns nomes que estão até hoje, como Volpi, Bruno Alves, Tchê Tchê e Vitor Bueno. Outros como Pato e Juciliei já deixaram o clube.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Porém, se virmos somente o número de jogos, o desempenho deste ano é bem pior. Isso porque em junho de 2019, o Tricolor só disputou três partidas, enquanto nesse mês de janeiro, já foram realizados cinco partidas, com três derrotas (Red Bull Bragantino, Santos e Internacional) e dois empates (Athletico e Coritiba).