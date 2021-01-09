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São Paulo pode ter dupla de zaga inédita em clássico contra o Santos

Diego Costa e Arboleda podem ser titulares pela primeira vez juntos diante do Peixe. Chance ocorre por Bruno Alves, titular da equipe, estar suspenso pelo terceiro amarelo...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 09:00

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 09:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo pode ter uma dupla de zaga inédita contra o Santos, no próximo domingo (10), às 16h, no Morumbi. Diego Costa e Arboleda têm chances de de serem titulares juntos pela primeira vez, já que o titular Bruno Alves está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
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A defesa titular do São Paulo vem sendo formada costumeiramente por Bruno Alves e Arboleda. Os dois haviam perdido espaço após uma sequência de resultados ruins, mas voltaram ao time e recuperaram a confiança do técnico Fernando Diniz, que viu a equipe crescer com o retorno da dupla.
VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOFormado em Cotia, Diego Costa passou a ganhar chances depois da vitória contra o Sport, fora de casa, por 1 a 0, em agosto, fazendo dupla com Léo, lateral-esquerdo de origem. Nesta temporada, o jogador de 21 anos disputou 28 jogos, com dois gols marcados, um no empate contra o Ceará por 1 a 1, pelo Brasileirão e outro na derrota por 2 a 1 para o River Plate, pela Libertadores.
Já Arboleda chegou ao São Paulo em 2017 e alterna altos e baixos na equipe. Muitas vezes preterido por Fernando Diniz, ficou um tempo no banco por questões técnicas e polêmicas fora dos gramados. Nesta temporada, fez 31 jogos, com três gols marcados. Ficou no banco na derrota contra o Red Bull Bragantino, por 4 a 2, na última quarta-feira, por questões musculares.
A única vez que os dois atuaram juntos foi no empate por 2 a 2 contra o Fortaleza, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, Diniz colocou o equatoriano na vaga de Igor Gomes aos 47 minutos da segunda etapa, e o time acabou sofrendo o empate no último lance da partida.
Após o treinamento de sexta-feira, no CT da Barra Funda, Diniz montou a equipe titular para enfrentar o Santos. Léo também tem chances de ser o titular da zaga do Tricolor, mas deve ser preterido.

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