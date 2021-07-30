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São Paulo pode ter 'Dia D' por contratação do atacante Benedetto

Tricolor já se acertou com o Olympique de Marselha, mas resta se acertar com Christian Braganik, empresário do jogador argentino. Clube do Morumbi tem pressa para fechar...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 05:00

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 05:00
Crédito: Reprodução/@OM_Officiel
O São Paulo segue nas tratativas para contratar o atacante Darío Benedetto, do Olympique de Marselha-FRA. Depois de se acertar com o jogador e o clube francês, resta agora ao Tricolor ter o aval do empresário de Benedetto, Christian Braganik, que tenta uma compensação financeira. Essa sexta-feira pode ser de avanço nas negociações, já que o São Paulo tem pressa para resolver o negócio. Segundo apurado pelo LANCE!, o clube do Morumbi quer ter o jogador à disposição para as quartas de final da Libertadores, contra o Palmeiras, nos dias 10 e 17 de agosto.
Braganik inclusive, também é empresário de Hernán Crespo, treinador do Tricolor, além de ser um dos donos do Elche-ESP, ex-clube de Rigoni, hoje um dos principais jogadores do São Paulo na temporada.
Benedetto perto do Brasil: veja bons sul-americanos sem espaço na Europa que seu time pode tentar por empréstimo
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO E SIMULE OS RESULTADOSApesar de saber que o elenco precisa de reforços, o São Paulo toma cuidado com a questão financeira. Com dívidas perto de R$ 600 milhões, as negociações são realizadas com cautela, mas essa de Benedetto avançou consideravelmente.
A parte financeira, inclusive, foi o empecilho para a esfriada da contratação do atacante Jonathan Calleri. Resta saber se Benedetto, finalmente, vai ser a tão sonhada contratação no setor ofensivo da torcida são-paulina.

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