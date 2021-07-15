São Paulo pode ter 'Dia D' por contratação de Jonathan Calleri

Crédito: Maurício Hummens/Fotoarena/LANCE!Press

O São Paulo espera definir o quanto antes a negociação pelo atacante argentino Jonathan Calleri. Essa quinta-feira (15), pode ser crucial para o andamento das conversas com o Deportivo Maldonado-URU e os empresários do jogador.

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Na última semana, o São Paulo enviou uma segunda proposta e aguarda uma resposta, tanto do clube uruguaio, quanto dos representantes de Calleri. Segundo o 'GE', a diretoria colocou essa quinta-feira como data-limite para alguma sinalização das partes envolvidas.

CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA! Sendo assim, a negociação deu uma esfriada nos últimos dias. Calleri já deu uma sinalização positiva sobre o seu retorno ao São Paulo, que ainda precisa resolver esse entrave entre o Deportivo Maldonado e os empresários do jogador. Vivendo uma grave crise financeira, o Tricolor sabe que não pode fazer loucuras no mercado.

No entanto, um reforço para o ataque é considerado prioridade no departamento de futebol. Com Luciano e Eder lesionados, Pablo em baixa e as más atuações de Vitor Bueno, a comissão técnica e diretoria olham com mais atenção na busca por um atacante no mercado da bola.