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futebol

São Paulo pode ter 'Dia D' por contratação de Jonathan Calleri

Tricolor tem pressa para definir negociação pelo atacante argentino. Clube do Morumbi espera as definições do Deportivo Maldonado-URU e empresários do jogador para desfecho...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 07:00
Crédito: Maurício Hummens/Fotoarena/LANCE!Press
O São Paulo espera definir o quanto antes a negociação pelo atacante argentino Jonathan Calleri. Essa quinta-feira (15), pode ser crucial para o andamento das conversas com o Deportivo Maldonado-URU e os empresários do jogador.
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Na última semana, o São Paulo enviou uma segunda proposta e aguarda uma resposta, tanto do clube uruguaio, quanto dos representantes de Calleri. Segundo o 'GE', a diretoria colocou essa quinta-feira como data-limite para alguma sinalização das partes envolvidas.
CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA! Sendo assim, a negociação deu uma esfriada nos últimos dias. Calleri já deu uma sinalização positiva sobre o seu retorno ao São Paulo, que ainda precisa resolver esse entrave entre o Deportivo Maldonado e os empresários do jogador. Vivendo uma grave crise financeira, o Tricolor sabe que não pode fazer loucuras no mercado.
No entanto, um reforço para o ataque é considerado prioridade no departamento de futebol. Com Luciano e Eder lesionados, Pablo em baixa e as más atuações de Vitor Bueno, a comissão técnica e diretoria olham com mais atenção na busca por um atacante no mercado da bola.
Depois de sua passagem no São Paulo, Calleri atuou por West Ham-ING, Las Palmas-ESP, Alavés-ESP e Espanyol-ESP. Com a camisa tricolor, o atacante teve um ótimo desempenho e deixou saudades na torcida. Foram 16 gols em 31 jogos na temporada de 2016. Por isso, não é a primeira vez que o desejo de contratá-lo volta à pauta. Resta saber como será o desfecho da negociação.

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