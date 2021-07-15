São Paulo pode ter 'Dia D' por contratação de Jonathan Calleri

O São Paulo espera definir o quanto antes a negociação pelo atacante argentino Jonathan Calleri. Essa quinta-feira (15), pode ser crucial para o andamento das conversas com o Deportivo Maldonado-URU e os empresários do jogador.
São Paulo comemora 16 anos do tri da Libertadores: veja onde estão os principais jogadores daquela conquista
Na última semana, o São Paulo enviou uma segunda proposta e aguarda uma resposta, tanto do clube uruguaio, quanto dos representantes de Calleri. Segundo o 'GE', a diretoria colocou essa quinta-feira como data-limite para alguma sinalização das partes envolvidas.
CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA! Sendo assim, a negociação deu uma esfriada nos últimos dias. Calleri já deu uma sinalização positiva sobre o seu retorno ao São Paulo, que ainda precisa resolver esse entrave entre o Deportivo Maldonado e os empresários do jogador. Vivendo uma grave crise financeira, o Tricolor sabe que não pode fazer loucuras no mercado.
No entanto, um reforço para o ataque é considerado prioridade no departamento de futebol. Com Luciano e Eder lesionados, Pablo em baixa e as más atuações de Vitor Bueno, a comissão técnica e diretoria olham com mais atenção na busca por um atacante no mercado da bola.
Depois de sua passagem no São Paulo, Calleri atuou por West Ham-ING, Las Palmas-ESP, Alavés-ESP e Espanyol-ESP. Com a camisa tricolor, o atacante teve um ótimo desempenho e deixou saudades na torcida. Foram 16 gols em 31 jogos na temporada de 2016. Por isso, não é a primeira vez que o desejo de contratá-lo volta à pauta. Resta saber como será o desfecho da negociação.