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São Paulo pode ter desfalques no ataque para enfrentar o Bragantino

Luciano e Pablo fizeram tratamento na academia e não participaram das atividades com o restante do elenco. Luan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não joga...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 16:22

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 16:22

Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo deve ter os desfalques dos atacantes Pablo e Luciano para a partida contra o Red Bull Bragantino, às 21h30, na próxima quarta-feira (06), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Conforme noticiado pelo 'GE' e confirmado pelo LANCE!, a dupla de atacantes fez trabalhos na academia e não participou da atividade em campo com o elenco.
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O camisa onze tem uma inflamação que o tirou da partida decisiva contra o Grêmio, pelas semifinais da Copa do Brasil, que culminou na eliminação do São Paulo. Já o dono da camisa nove está com uma contratura na coxa esquerda e segue em tratamento.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO Caso não seja possível que Luciano atue, Diniz pode colocar Tchê Tchê improvisado como segundo atacante, assim como já fez em outros jogos, além de ter a opção de Vitor Bueno, que oferece mais velocidade ao ataque.
Luan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e é desfalque. Para a vaga do volante, que mudou a cara do time Tricolor, o treinador tem opções como Tchê Tchê, Hernanes ou até o zagueiro Diego Costa, caso queira colocar alguém mais defensivo na posição. Com isso uma provável escalação tem: Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê (Hernanes), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Vitor Bueno (Tchê Tchê ou Toró).
O treino desta segunda-feira contou com a presença do coordenador tècnico Muricy Ramalho, que apareceu nas redes sociais do São Paulo conversando com o técnico Fernando Diniz e com o meia Hernanes.

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