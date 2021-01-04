São Paulo pode ter desfalques no ataque para enfrentar o Bragantino

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo deve ter os desfalques dos atacantes Pablo e Luciano para a partida contra o Red Bull Bragantino, às 21h30, na próxima quarta-feira (06), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Conforme noticiado pelo 'GE' e confirmado pelo LANCE!, a dupla de atacantes fez trabalhos na academia e não participou da atividade em campo com o elenco.

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O camisa onze tem uma inflamação que o tirou da partida decisiva contra o Grêmio, pelas semifinais da Copa do Brasil, que culminou na eliminação do São Paulo. Já o dono da camisa nove está com uma contratura na coxa esquerda e segue em tratamento.

VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO Caso não seja possível que Luciano atue, Diniz pode colocar Tchê Tchê improvisado como segundo atacante, assim como já fez em outros jogos, além de ter a opção de Vitor Bueno, que oferece mais velocidade ao ataque.

Luan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e é desfalque. Para a vaga do volante, que mudou a cara do time Tricolor, o treinador tem opções como Tchê Tchê, Hernanes ou até o zagueiro Diego Costa, caso queira colocar alguém mais defensivo na posição. Com isso uma provável escalação tem: Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê (Hernanes), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Vitor Bueno (Tchê Tchê ou Toró).