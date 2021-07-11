futebol

São Paulo pode ter desfalque de trio importante na Libertadores

Miranda, Rigoni e Luciano não treinam no campo e presença deles é incerta na ida das oitavas de final contra o Racing-ARG, na terça-feira (13), às 21h30, no Morumbi...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 16:10

LanceNet

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã deste domingo (11), no CT da Barra Funda, depois da vitória do São Paulo por 1 a 0, sobre o Bahia, no último sábado (10), no Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
ATUAÇÕES: Liziero marca no fim e leva a maior nota do São Paulo contra o Bahia
No entanto, as notícias não são muito animadoras para a torcida são-paulina. O zagueiro Miranda, o meia-atacante Rigoni e o atacante Luciano não treinaram com o grupo e fizeram treinamento no Reffis. O trio pode ser desfalque do Tricolor na ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Racing-ARG, na próxima terça-feira (13), às 21h30, no Morumbi.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO No entanto, os Miranda e Rigoni ainda têm chances de serem relacionados. A comissão técnica de Crespo vai definir a escalação no treino da próxima segunda-feira (12). A condição física é uma das preocupações do São Paulo, o que levou o time a poupar alguns titulares contra o Bahia. O São Paulo tem 11 pontos, na 14ª posição do Campeonato Brasileiro. Agora, vira a chave para a disputa da Libertadores.

