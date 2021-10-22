futebol

São Paulo pode ser obrigado a comprar Calleri por meta; veja valores

Tricolor terá que comprar atacante argentino caso ele atinja 30% dos minutos da equipe até o fim de 2022. Valor de compra é de três milhões de dólares (cerca de R$ 17 milhões)...
LanceNet

Publicado em 

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 09:36

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Calleri chegou ao São Paulo nessa temporada emprestado até o final de 2022. No entanto, cláusulas no contrato do argentino podem fazer com que o atacante fique mais tempo no Tricolor. Caso Calleri participe de 30% dos minutos da equipe até o fim de 2022, o São Paulo terá que desembolsar 3 milhões de dólares (cerca de R$ 17 milhões na cotação atual). A informação foi divulgada primeiramente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!.
Caso o jogador não atinja essa meta, há ainda uma opção de compra por parte do São Paulo, mas sem a obrigação de desembolsar a quantia. Calleri já participou de oito jogos desde o deu retorno, com três gols marcados e 361 minutos somados.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Titular da equipe de Rogério Ceni, Calleri se lesionou no jogo contra o Corinthians. Após exames, foi detectado um edema na sua coxa direita o que pode fazer com que ele desfalque o São Paulo contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (24), às 18h15, em Bragança Paulista.

