São Paulo pode receber bolada por jovens de Cotia em 2022; veja o valor

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo pode receber uma boa quantia em 2022 por conta de jogadores criados na base. Tratam-se dos atacantes Paulinho Boia e Helinho, que possuem negócios encaminhados com outras equipes para a próxima temporada. Boia, emprestado ao Juventude, despertou o interesse do Metalist-UCR, que está disposto a pagar cerca de 1,8 milhões de euros (cerca de R$ 11,6 milhões, na cotação atual). Caso a negociação seja fechada nesse valor, o Tricolor teria direito a cerca de R$ 10,4 milhões que corresponde a 90% do montante. Vale lembrar que ainda não há uma definição sobre o futuro do jogador.

Pelo São Paulo, Boia disputou 31 partidas desde que subiu aos profissionais, com um gol marcado, na vitória sobre o Guarani por 3 a 1, pelo Paulistão de 2020. Em 30 partidas, são nove vitórias, 10 empates e 11 derrotas em sua passagem pelo Tricolor até o momento.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Já Helinho tem a sua situação praticamente definida. Emprestado ao Red Bull Bragantino, o atacante de 21 anos deve ser comprado pela equipe de Bragança Paulista, que inclusive já até comunicou sua intenção de ficar com o jogador ao São Paulo.

A cláusula de compra gira em torno de R$ 23 milhões, com o São Paulo possuindo ainda 20% de uma futura vendo do jogador. Helinho foi revelado pelo São Paulo em novembro de 2018, estreando com gol no empate diante do Flamengo por 2 a 2. No entanto, ele acabou perdendo espaço e foi emprestado ao Red Bul Bragantino.