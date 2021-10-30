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futebol

São Paulo pode receber bolada por jovens de Cotia em 2022; veja o valor

Tricolor tem a venda de Helinho ao Red Bull Bragantino praticamente acertada e vê interesse europeu em Paulinho Boia. Valores das transferências podem somar R$ 33 mi...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 07:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo pode receber uma boa quantia em 2022 por conta de jogadores criados na base. Tratam-se dos atacantes Paulinho Boia e Helinho, que possuem negócios encaminhados com outras equipes para a próxima temporada.  Boia, emprestado ao Juventude, despertou o interesse do Metalist-UCR, que está disposto a pagar cerca de 1,8 milhões de euros (cerca de R$ 11,6 milhões, na cotação atual). Caso a negociação seja fechada nesse valor, o Tricolor teria direito a cerca de R$ 10,4 milhões que corresponde a 90% do montante. Vale lembrar que ainda não há uma definição sobre o futuro do jogador.
Pelo São Paulo, Boia disputou 31 partidas desde que subiu aos profissionais, com um gol marcado, na vitória sobre o Guarani por 3 a 1, pelo Paulistão de 2020. Em 30 partidas, são nove vitórias, 10 empates e 11 derrotas em sua passagem pelo Tricolor até o momento.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Já Helinho tem a sua situação praticamente definida. Emprestado ao Red Bull Bragantino, o atacante de 21 anos deve ser comprado pela equipe de Bragança Paulista, que inclusive já até comunicou sua intenção de ficar com o jogador ao São Paulo.
A cláusula de compra gira em torno de R$ 23 milhões, com o São Paulo possuindo ainda 20% de uma futura vendo do jogador. Helinho foi revelado pelo São Paulo em novembro de 2018, estreando com gol no empate diante do Flamengo por 2 a 2. No entanto, ele acabou perdendo espaço e foi emprestado ao Red Bul Bragantino.
Sendo assim, o Tricolor pode embolsar cerca de R$ 33,4 milhões com a venda dos dois jogadores. Dinheiro importante para sanar algumas dívidas já pendentes para o ano que vem, como os pagamentos de Daniel Alves e Hernanes e a maior parte do salário de Calleri e Rigoni.

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