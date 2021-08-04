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São Paulo pode levar bolada em caso de classificação na Copa do Brasil; veja o valor

Tricolor pode embolsar R$ 3,45 milhões se garantir a vaga nas quartas de final do mata-mata nacional. Clube do Morumbi tem vantagem por vitória de 2 a 0 na ida...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri / São Paulo
O São Paulo vai até São Januário jogar contra o Vasco, nesta quarta-feira (04), às 21h30, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil em vantagem por ter vencido a ida por 2 a 0, no Morumbi. E a classificação, que está encaminhada, pode ser importante no quesito financeiro. O São Paulo já embolsou R$ 2,7 milhões após passar pelo 4 de Julho-PI na terceira fase, quando o Tricolor fez a estreia no torneio, por estar disputando a Libertadores. Se avançar pelo Cruz-Maltino mais R$ 3,45 milhões entrarão na conta do clube do Morumbi, totalizando R$ 6,15 milhões só no mata-mata nacional.
Em tempos de pandemia e redução nos lucros dos clubes, todo dinheiro que soma ao caixa é bem-vindo. O São Paulo busca reduzir uma dívida de quase R$ 600 milhões e ainda procura alvos no mercado, como o atacante uruguaio Ignacio Ramírez, como mostrou o LANCE!. O Tricolor tem pressa por conta da disputa das quartas de final da Libertadores, contra o Palmeiras, na próxima terça-feira (10).
GALERIA São Paulo é o único clube no Brasil a medalhar desde a Olimpíada de 1996; veja os atletas e modalidades
CONFIRA O CHAVEAMENTO E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASILVale destacar que o São Paulo já faturou um prêmio de R$ 3,5 milhões pela conquista do Campeonato Paulista no primeiro semestre. Já na Libertadores, o Tricolor já ganhou US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões) por mando (3 vezes) na fase de gurpos, totalizando R$ 16,8 milhões.
Além disso, foram mais 1,05 milhão de dólares (R$ 5,9 milhões) pela classificação às oitavas de final. Pela classificação ás quartas, o Tricolor embolsou mais 1,5 milhão de dólares (R$ 8,4 milhões).

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