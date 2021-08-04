São Paulo pode levar bolada em caso de classificação na Copa do Brasil; veja o valor

Crédito: Rubens Chiri / São Paulo

O São Paulo vai até São Januário jogar contra o Vasco, nesta quarta-feira (04), às 21h30, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil em vantagem por ter vencido a ida por 2 a 0, no Morumbi. E a classificação, que está encaminhada, pode ser importante no quesito financeiro. O São Paulo já embolsou R$ 2,7 milhões após passar pelo 4 de Julho-PI na terceira fase, quando o Tricolor fez a estreia no torneio, por estar disputando a Libertadores. Se avançar pelo Cruz-Maltino mais R$ 3,45 milhões entrarão na conta do clube do Morumbi, totalizando R$ 6,15 milhões só no mata-mata nacional.

Em tempos de pandemia e redução nos lucros dos clubes, todo dinheiro que soma ao caixa é bem-vindo. O São Paulo busca reduzir uma dívida de quase R$ 600 milhões e ainda procura alvos no mercado, como o atacante uruguaio Ignacio Ramírez, como mostrou o LANCE!. O Tricolor tem pressa por conta da disputa das quartas de final da Libertadores, contra o Palmeiras, na próxima terça-feira (10).

GALERIA São Paulo é o único clube no Brasil a medalhar desde a Olimpíada de 1996; veja os atletas e modalidades

CONFIRA O CHAVEAMENTO E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASILVale destacar que o São Paulo já faturou um prêmio de R$ 3,5 milhões pela conquista do Campeonato Paulista no primeiro semestre. Já na Libertadores, o Tricolor já ganhou US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões) por mando (3 vezes) na fase de gurpos, totalizando R$ 16,8 milhões.