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São Paulo pode conquistar 1º turno do Brasileirão e honraria do LANCE! nesta quarta

Tricolor precisa de uma vitória simples para ser campeão da primeira parte do Campeonato Brasileiro. Só quatro dos últimos 17 campeões do turno não levaram o título no final...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 07:03

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 07:03

Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo pode conquistar o título simbólico do primeiro turno caso vença o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, em jogo adiado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 18 pontos na primeira metade do torneio, o Tricolor é terceiro colocado, um ponto a menos que Internacional e Flamengo, com 19.
O título do primeiro turno vale o Troféu Osmar Santos, honraria dada pelo LANCE! ao vencedor da primeira metade do Brasileirão desde 2004. O São Paulo tem três Osmar Santos (2006, 2007 e 2018), sendo o segundo maior ganhador do troféu. O Corinthians tem quatro conquistas (2005, 2011, 2015 e 2017) e o Tricolor pode se igualar no topo da lista nesta noite.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Resta ao Tricolor um dos três jogos atrasados da primeira parte da disputa desta temporada. O primeiro jogo adiado foi contra o Goiás. na estreia das duas equipes no Brasileiro. Porém, um surto de Covid-19 no elenco do Esmeraldino fez o STJD adiar a partida. As equipes se enfrentaram na semana passada e o Tricolor venceu por 3 a 0, em Goiânia. Depois, o São Paulo teve o jogo contra o Ceará adiado, devido a uma reorganização no calendário, já que o clube paulista estrearia na Copa Sul-Americana na mesma semana. No dia 25 de novembro, as equipes se enfrentaram e empataram por 1 a 1, no Castelão, com direito a polêmica com o VAR.
No Brasileirão de pontos corridos, apenas quatro vezes o time que terminou com o título não venceu o primeiro turno - nas outras 17, o melhor conjunto da primeira metade se manteve no topo até o fim. Grêmio (2008), Internacional (2009), Atlético (2012) e o próprio São Paulo (2018), não foram campeões do Brasileiro mesmo conquistando o primeiro turno.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

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