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futebol

São Paulo pode atuar contra Sport com cinco titulares pendurados

Duelo acontece no Morumbi neste domingo, às 16h, e próximo confronto será diante do Botafogo, também em casa, no dia 9 de dezembro; Diniz também está na mesma situação...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2020 às 12:44

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 12:44

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O líder do Campeonato Brasileiro São Paulo entrará em campo neste domingo, às 16h, para enfrentar o Sport pela 24ª rodada da competição. O Leão é apenas o 16º colocado, mas já arrancou empates contra o Atlético-MG e Palmeiras e já venceu Grêmio e Fluminense em rodadas passadas.
Além disso, outro ponto merece atenção para esta partida: cinco titulares, que podem ser novamente escalados, estão pendurados. São eles: os meio-campistas Daniel Alves, Gabriel Sara, Tchê Tchê e Igor Gomes; e o lateral Reinaldo. Além deles, o técnico Fernando Diniz também está na mesma situação. Outros três jogadores estão pendurados: Léo, Vitor Bueno e Igor Vinícius.
TABELA> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!Caso algum desses jogadores leve o cartão amarelo no decorrer da partida contra o Leão neste domingo, estará fora do próximo confronto automaticamente, que será diante do Botafogo, também no Morumbi, no dia 9 de dezembro (quarta-feira), às 21h30.
O São Paulo alcançou a liderança na última quinta-feira ao bater o Goiás por 3 a 0, na Serrinha, em rodada atrasada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O time ainda tem um jogo a menos e soma 44 pontos, dois à frente do Atlético-MG, segundo colocado e com um jogo a mais.

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