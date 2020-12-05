São Paulo pode atuar contra Sport com cinco titulares pendurados

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O líder do Campeonato Brasileiro São Paulo entrará em campo neste domingo, às 16h, para enfrentar o Sport pela 24ª rodada da competição. O Leão é apenas o 16º colocado, mas já arrancou empates contra o Atlético-MG e Palmeiras e já venceu Grêmio e Fluminense em rodadas passadas.

Além disso, outro ponto merece atenção para esta partida: cinco titulares, que podem ser novamente escalados, estão pendurados. São eles: os meio-campistas Daniel Alves, Gabriel Sara, Tchê Tchê e Igor Gomes; e o lateral Reinaldo. Além deles, o técnico Fernando Diniz também está na mesma situação. Outros três jogadores estão pendurados: Léo, Vitor Bueno e Igor Vinícius.

TABELA> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!Caso algum desses jogadores leve o cartão amarelo no decorrer da partida contra o Leão neste domingo, estará fora do próximo confronto automaticamente, que será diante do Botafogo, também no Morumbi, no dia 9 de dezembro (quarta-feira), às 21h30.