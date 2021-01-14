São Paulo pode apostar no 'fator casa' para duelos diretos no Brasileirão

Crédito: saopaulofc.net

O São Paulo terá nove decisões para conseguir o título do Campeonato Brasileiro, como disse o técnico Muricy Ramalho em reunião com os jogadores na última terça-feira.

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E para conseguir bons resultados, o São Paulo aposta no fator casa para conseguir vencer os adversários diretos na tabela de classificação. Serão quatro duelos contra equipes na mesma faixa da classificação: Internacional (2º), Palmeiras (6º), Grêmio (5º) e Flamengo (4º).

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO Desses quatro jogos, três serão no Morumbi, onde a equipe perdeu apenas uma vez no Brasileirão, diante do Santos. Internacional (31ª rodada), Palmeiras (34ªrodada) e Flamengo (38ª rodada), jogarão contra o Tricolor no Morumbi. Apenas contra o Grêmio, na 36ª rodada, o São Paulo terá que viajar.

Outro fator que joga junto com o São Paulo é o retrospecto recente contra essas equipes. No primeiro turno, a equipe de Fernando Diniz venceu o Palmeiras por 2 a 0 e o Flamengo por 4 a 1. Além disso, empatou com o Internacional por 1 a 1 e contra o Grêmio sem gols. - Para ganhar tem que querer mais que os caras. Não pode ser igual a eles, não pode ser. O próximo jogo agora é decisão, são nove decisões. E decisão é diferente, tem que se tratar de forma diferente. É sempre um pouco a mais a todo momento - discursou Muricy, agora coordenador técnico.

Resta saber se o discurso motivacional do técnico tricampeão brasileiro entre 2006 e 2008 se tornará realidade.

VEJA OS CONFRONTOS DIRETOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO