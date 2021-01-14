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futebol

São Paulo pode apostar no 'fator casa' para duelos diretos no Brasileirão

Tricolor enfrenta quatro adversários da parte de cima da tabela até o final da competição. Dessas quatro partidas, três serão no Morumbi, onde a equipe perdeu apenas uma vez...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 09:00

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 09:00

Crédito: saopaulofc.net
O São Paulo terá nove decisões para conseguir o título do Campeonato Brasileiro, como disse o técnico Muricy Ramalho em reunião com os jogadores na última terça-feira.
Veja todos os confrontos diretos que acontecerão entre os postulantes ao título brasileiro
E para conseguir bons resultados, o São Paulo aposta no fator casa para conseguir vencer os adversários diretos na tabela de classificação. Serão quatro duelos contra equipes na mesma faixa da classificação: Internacional (2º), Palmeiras (6º), Grêmio (5º) e Flamengo (4º).
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO Desses quatro jogos, três serão no Morumbi, onde a equipe perdeu apenas uma vez no Brasileirão, diante do Santos. Internacional (31ª rodada), Palmeiras (34ªrodada) e Flamengo (38ª rodada), jogarão contra o Tricolor no Morumbi. Apenas contra o Grêmio, na 36ª rodada, o São Paulo terá que viajar.
Outro fator que joga junto com o São Paulo é o retrospecto recente contra essas equipes. No primeiro turno, a equipe de Fernando Diniz venceu o Palmeiras por 2 a 0 e o Flamengo por 4 a 1. Além disso, empatou com o Internacional por 1 a 1 e contra o Grêmio sem gols. - Para ganhar tem que querer mais que os caras. Não pode ser igual a eles, não pode ser. O próximo jogo agora é decisão, são nove decisões. E decisão é diferente, tem que se tratar de forma diferente. É sempre um pouco a mais a todo momento - discursou Muricy, agora coordenador técnico.
Resta saber se o discurso motivacional do técnico tricampeão brasileiro entre 2006 e 2008 se tornará realidade.
VEJA OS CONFRONTOS DIRETOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO
20/01 - São Paulo x Internacional - 31ª rodada07/02 - São Paulo x Palmeiras - 34ª rodada 17/02 - Grêmio x São Paulo - 36ª rodada 24/02 - São Paulo x Flamengo - 38ª rodada

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