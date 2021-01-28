São Paulo pode apostar em histórico positivo contra o Atlético-GO

Crédito: Fotoarena Maurício Rummens Agência Lancepress!

O São Paulo tem bons números contra o Atlético-GO, próximo adversário da equipe, no próximo domingo (31), às 16h, em Goiânia. Isso pode ser um fator positivo para o Tricolor, que busca se reabilitar no Campeonato Brasileiro, onde não venceu ainda nesse ano.

Dos dez jogos disputados entre as duas equipes, o Tricolor perdeu apenas duas vezes, tendo mais quatro vitórias e quatro empates. A última derrota do São Paulo para o Atlético-GO aconteceu em julho de 2012, quando o Dragão venceu por 4 a 3, pelo Campeonato Brasileiro. Atuando em Goiânia, o São Paulo fez cinco jogos contra o Atlético-GO. Foram duas derrotas, dois empates e uma vitória, justamente no último duelo entre ambos na cidade. O jogo terminou com triunfo do Tricolor por 1 a 0, pelo Brasileirão de 2017.

O São Paulo vem pressionado para o confronto. Sem vitórias nesse ano, o Tricolor vive sob pressão da torcida, que fez protestos no CT da Barra Funda, semana passada. Além disso, o ônibus que levava a delegação para a partida contra o Coritiba, no Morumbi, foi atacado por vândalos, que jogaram pedras e armaram bombas no trajeto. O Tricolor tem praticamente todos os jogadores disponíveis para a partida. A equipe realizará ainda mais três treinamentos antes de embarcar para Goiânia, no sábado. Nesta quarta, foi divulgado que nenhum jogador testou positivo para Covid-19. Novos testes serão realizados na sexta-feira.

Caso não haja nenhum imprevisto, o São Paulo deve ir a campo contra o Atlético-GO com: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.

O Tricolor é o segundo colocado, com 58 pontos, quatro abaixo do líder Internacional. A equipe de Diniz, pressionado no cargo, está com seis jogos sem vencer e quer a reabilitação para encostar novamente na liderança.

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