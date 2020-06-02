São Paulo planeja aumentar elenco com atletas do sub-20

Crédito: Felipe Espíndola/São Paulo FC

O São Paulo não pretende fazer contratações antes da volta dos campeonatos - que segue sem data -, mas terá novidades no elenco quando os treinos forem reiniciados. Além de Gonzalo Carneiro, que será reintegrado ao grupo após cumprir suspensão por doping, o clube planeja adicionar atletas do sub-20 ao grupo profissional.

- Tem jogadores que serão adicionados, como é o caso do Carneiro. Um ou outro jogador do sub-20 também. Conversei com o Diniz, é possível e provável que a gente deixe o nosso elenco um pouquinho mais numeroso porque, ao que tudo indica, vamos ter um calendário super curto, com jogos pouco espaçados, talvez quatro jogos por semana... Com base nisso, vamos precisar de um elenco um pouco mais parrudo. E a gente precisa dar uma utilidade para o nosso sub-20. Está todo mundo falando da volta do futebol e todo mundo esquecendo que existe uma base, sub-15, sub-17, sub-20 - disse o gerente-executivo de futebol do Tricolor, Alexandre Pássaro, à Rádio Transamérica.E MAIS:Gerente do São Paulo diz que Daniel Alves foi um dos mais compreensivos com ajustes em pagamentosSão Paulo reforça posição contra o racismo: 'Vidas negras importam'Qual é a mais bonita? Relembre as últimas dez camisas listradas do São PauloAlguns garotos do sub-20 já têm alguma experiência na equipe principal. Os laterais Welington e Lucas Sena, o zagueiro Fasson, o volante Marcos Júnior e os atacantes Juan Santos, Maia e Galeano, por exemplo, foram relacionados para o jogo contra o Botafogo-SP, no Paulistão deste ano, sendo que Welington e Fasson entraram.

Um deles já tem até uma venda encaminhada: o Barcelona tem até o dia 30 de junho para fazer valer a preferência de compra que adquiriu por 1 milhão de euros e contratar Maia.

- O Maia tem excelente capacidade técnica. No ano passado ele sofreu um pouco, quase foi emprestado ao Flamengo em uma troca, por problemas familiares, internos que ele estava tendo. Tive uma conversa com ele em outubro do ano passado e a resposta dele foi muito positiva, conseguiu se firmar na Copa São Paulo depois de começar como reserva. E apareceu essa oportunidade do Barcelona que a gente achou interessante. A gente não consegue ter certeza se ele vai ou não, eles ainda não sinalizaram, das últimas vezes que falei com eles disseram que ainda estava tudo muito incerto. Quem sabe eles possam ter uma sinalização nesses 30 dias para a gente saber se o Maia vai ou não - completou Pássaro.

O ataque, aliás, é o certo em que provavelmente mais se abrirão brechas. Antony está vendido ao Ajax e o Tricolor não conta com a permanência dele depois de junho. Fabinho, que treina com o grupo principal de janeiro, também tem a saída dada como certa, já que não renovou o contrato válido até o fim de junho.