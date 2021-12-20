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São Paulo perto de Rafinha; veja as saídas, contratações e sondagens do clube para 2022

Tricolor tem lateral do Grêmio como alvo para reforçar a equipe para a próxima temporada. Veja as movimentações do time no mercado da bola...

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 14:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 dez 2021 às 14:06
O São Paulo está perto de contratar Rafinha, além de negociar Pablo com o Internacional. A ideia do Tricolor é trocar o atacante pelo meio-campista Patrick, mas o negócio é considerado difícil. O time paulista também quer contar com o atacante Douglas Costa, do Grêmio, para a próxima temporada. Com a decisão sobre a permanência do técnico Rogério Ceni, o Tricolor monitora o mercado em busca de jogadores para reforçar a equipe. Além dele, o Tricolor olha mais de perto a dupla Ronald e Romarinho, que trabalhou com o treinador no Fortaleza, o lateral Rodinei, do Flamengo, e o atacante Wesley, do Aston Villa-ING. Veja os jogadores emprestados que estão voltando ao seu clube com o fim da temporada
CONTRATAÇÕES DO SÃO PAULOO São Paulo fechou a contratação do goleiro Jandrei, que estava no Santos por duas temporadas.
JOGADORES NA MIRAO Tricolor tem interesse nos atacantes Wesley, do Aston Villa-ING, e Douglas Costa, do Grêmio, além do lateral Rafinha. Além deke, o lateral-direito Rodinei, do Flamengo, o atacante Sorriso, do Juventude, e os meias Fernando Sobral, Ronald e Romarinho, do Fortaleza, são alvos.
QUEM SAIU A barca são-paulina tem por enquanto três jogadores que rescindiram o contrato com a equipe: o volante William, os meias Shaylon e Benítez e o atacante Rojas.
QUEM PODE SAIRO São Paulo tem alguns atletas em fim de contrato que podem deixar o clube. São eles: o zagueiro Rodrigo Freitas, o volante Willian, o meia Benítez e o atacante Galeano. Além deles, o atacante Pablo pode ser negociado.
TIME-BASE DE 2022Tiago Volpi; Igor Vinícius (Orejuela), Arboleda, Miranda e Reinaldo; Liziero (Rodrigo Nestor), Igor Gomes e Gabriel Sara; Rigoni, Luciano e Calleri. Treinador: Rogério Ceni.
DESAFIOS PARA 2022Após terminar o Campeonato Brasileiro brigando contra o rebaixamento, o São Paulo disputa o Paulistão a partir de 26 de janeiro. Os jogadores seguirão de férias até a primeira semana do próximo mês, quando retornam aos treinamentos. Além do estadual, o Tricolor estreia na Copa do Brasil em fevereiro e inicia no Brasileirão em março de 2022, além de estar na Copa Sul-Americana.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022 26/01 - Guarani x São Paulo- Campeonato Paulista30/01 - São Paulo x Ituano - Campeonato Paulista02/02 - Red Bull Bragantino x São Paulo - Campeonato Paulista06/02 - São Paulo x Palmeiras - Campeonato Paulista09/02 - São Paulo x Santo André - Campeonato Paulista
Crédito: RafinhaestápertodoSãoPaulo(Foto:MontagemLANCE!

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