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São Paulo perto de Nikão e conversando com Soteldo: as saídas, contratações e sondagens do clube para 2022

Meia-atacante, que estava no Athletico-PR, deve ser novo reforço do Tricolor, que ainda negocia com venezuelano. Veja as movimentações do Tricolor no mercado ...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 11:46

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 11:46

O São Paulo segue de olho no mercado da bola. Agora, o Tricolor está perto de contratar Nikão, do Athletico-PR, Patrick, do Inter e de emprestar Liziero ao Colorado. O clube quer o meia-atacante Soteldo, em negociação difícil. O time paulista também desistiu do atacante Douglas Costa, do Grêmio, e negocia com Soteldo para a próxima temporada. Em relação a saídas, o atacante Pablo não respondeu a uma oferta do Ceará. Enquanto isso, o Tricolor acertou o empréstimo do goleiro Lucas Perri ao Náutico, e da dupla Orejuela e Bruno Alves, ambos para o Grêmio. Veja os jogadores emprestados que estão voltando ao seu clube com o fim da temporada
CONTRATAÇÕES DO SÃO PAULOO São Paulo fechou a contratação do goleiro Jandrei, que estava no Santos por duas temporadas, do lateral-direito Rafinha, ex-Grêmio, que assinou por um ano e do meia Alisson, que também estava no Imortal, até o final de 2023.
JOGADORES NA MIRAO Tricolor tem interesse no meia-atacante Nikão, do Athletico-PR e no atacante Soteldo, do Toronto FC. Os laterais-direitos Jhilmar Lora e Rodinei, do Flamengo, o atacante Sorriso, do Juventude, e os meias Fernando Sobral, do Ceará, Gabriel Xavier, do Nagoya Grampus-JAP, Patrick, do Internacional, além de Ronald e Romarinho, do Fortaleza, que são alvos.
QUEM SAIU A barca são-paulina tem por enquanto dez jogadores que saíram da equipe: os goleiros Lucas Perri e Denis Junior, o lateral-direito Orejuela, os zagueiros Bruno Alves e Rodrigo Freitas, o volante William, os meias Shaylon e Benítez e os atacantes Rojas e Galeano.
QUEM PODE SAIRO São Paulo tem alguns atletas que podem deixar o clube. O atacante Pablo e o meia Vitor Bueno podem ser negociados e Liziero, emprestado. Além disso, o Tricolor busca uma rescisão com Eder.
TIME-BASE DE 2022Tiago Volpi; Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Liziero (Rodrigo Nestor), Igor Gomes (Alisson) e Gabriel Sara; Rigoni, Luciano e Calleri. Treinador: Rogério Ceni.
DESAFIOS PARA 2022Após terminar o Campeonato Brasileiro brigando contra o rebaixamento, o São Paulo disputa o Paulistão a partir de 26 de janeiro. Os jogadores seguirão de férias até a primeira semana do próximo mês, quando retornam aos treinamentos. Além do estadual, o Tricolor estreia na Copa do Brasil em fevereiro e inicia no Brasileirão em março de 2022, além de estar na Copa Sul-Americana.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022 27/01 - Guarani x São Paulo- Campeonato Paulista30/01 - São Paulo x Ituano - Campeonato Paulista03/02 - Red Bull Bragantino x São Paulo - Campeonato Paulista09/02 - São Paulo x Santo André - Campeonato Paulista13/02 - Ponte Preta x São Paulo - Campeonato Paulista
Crédito: NikãomovimentaomercadodoSãoPaulo(Foto:ArteLANCE!

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