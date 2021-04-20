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São Paulo perdeu apenas uma vez em sua história contra um time do Peru

A única derrota do Tricolor contra uma equipe peruana ocorreu na Libertadores de 2020, quando o time perdeu para o Deportivo Binacional, na fase de grupos...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2021 às 08:00
Crédito: Reprodução/Twitter
O São Paulo estreia na Libertadores nesta terça-feira (20), diante do Sporting Cristal, do Peru. Jogando fora de casa, no Estádio Nacional do Peru, a equipe brasileira espera ampliar seu bom retrospecto contra equipes peruanas.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!
De acordo com os dados do clube, foram realizados 28 jogos entre o time do Morumbi e equipes peruanas, totabilizando 19 vitórias do São Paulo, oito empates e somente uma derrota.
Já nos dados do site oGol, que possui um banco de dados com registros de partidas de diversos clubes, o total é de 16 duelos, com 11 vitórias do Tricolor, quatro empates e uma vitória de um time do Peru.
A única derrota do São Paulo contra uma equipe peruana foi na última edição da Libertadores, quando o Tricolor foi derrotado de virada pelo Deportivo Binacional, fora de casa, no Estádio Guillermo Briceño Rosamedina, em Juliaca, no Peru, no dia 5 de março de 2020.
Essa partida marcou a primeira participação do Binacional em uma Copa Libertadores da América e, inclusive, sua primeira partida na competição.
O jogo da volta, disputado somente no dia 20 de outubro daquele ano, porém, terminou com uma goleada de 5 a 1 para o Tricolor, no Estádio do Morumbi.Contra o Sporting Cristal, o São Paulo busca mais uma vitória diante de um clube peruano. Com as duas equipes em grande fase, a promessa é de um jogo muito disputado no Estádio Nacional do Peru, em Lima.

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