São Paulo perdeu apenas uma vez em sua história contra um time do Peru

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O São Paulo estreia na Libertadores nesta terça-feira (20), diante do Sporting Cristal, do Peru. Jogando fora de casa, no Estádio Nacional do Peru, a equipe brasileira espera ampliar seu bom retrospecto contra equipes peruanas.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!

De acordo com os dados do clube, foram realizados 28 jogos entre o time do Morumbi e equipes peruanas, totabilizando 19 vitórias do São Paulo, oito empates e somente uma derrota.

Já nos dados do site oGol, que possui um banco de dados com registros de partidas de diversos clubes, o total é de 16 duelos, com 11 vitórias do Tricolor, quatro empates e uma vitória de um time do Peru.

A única derrota do São Paulo contra uma equipe peruana foi na última edição da Libertadores, quando o Tricolor foi derrotado de virada pelo Deportivo Binacional, fora de casa, no Estádio Guillermo Briceño Rosamedina, em Juliaca, no Peru, no dia 5 de março de 2020.

Essa partida marcou a primeira participação do Binacional em uma Copa Libertadores da América e, inclusive, sua primeira partida na competição.