São Paulo perde Vitor Bueno e vai para o clássico com mudanças

Crédito: Érico Leonan/saopaulofc.net

O São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o Corinthians, domingo, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste sábado, o técnico Fernando Diniz comandou a última atividade antes do Majestoso. Com dores no adutor da coxa esquerda, Vitor Bueno está fora. Já o veterano Hernanes deve ser titular.

Desfalcado de Daniel Alves, que se recupera de uma cirurgia no braço, e também de Reinaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o São Paulo ganhou outra baixa: Vitor Bueno. O jogador já havia desfalcado o Tricolor no Brasileirão e voltou a sentir dores na coxa esquerda. Para ter o atleta 100% recuperado no futuro, a comissão técnica o tirou da lista de relacionados.

Sendo assim, a tendência é de que Fernando Diniz faça algumas alterações na equipe titular. O zagueiro Bruno Alves deve retornar para a defesa, enquanto Léo deve ser deslocado para a lateral - sua posição de origem. Sem Daniel Alves, Hernanes ganha a vaga no meio e o jovem Paulinho Boia herda a vaga de Vitor Bueno.Desta forma, uma provável escalação do Tricolor para o Majestoso tem Tiago Volpi, Igor Vinicius, Diego, Bruno Alves e Léo; Tchê Tchê, Hernanes, Gabriel Sara e Paulinho Boia; Luciano e Pablo.

Depois de ver protestos da torcida pedindo a demissão de Raí, diretor de futebol, e Fernando Diniz, técnico, o São Paulo engatou uma sequência de sete pontos em nove disputados. Atualmente, o Tricolor é o terceiro colocado do Brasileirão, com dez pontos em 12 disputados.